Milli tenisçi Berfu Cengiz, Astana'da ikinci turda
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    , 'da ikinci turda

    Milli tenisçi Berfu Cengiz, Astana'da ikinci turda

    Kazakistan'da düzenlenen ITF turnuvasında ikinci tura yükseldi.İkinci turda Özbekistan'dan Sharipova ile eşleşen Berfu: "Bu oyuncu ile geçen yıl Bakü'de yapılan 'nda oynamıştım. Benim için zor maç olacak"

    Kazakistan'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasında , teklerde ikinci tura yükseldi.

    Başkent 'da düzenlenen kadınlar ITF turnuvasında ilk turda Rus Ksenia Laskutova ile karşılaşan Berfu Cengiz, rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle yenerek bir üst tura çıktı.

    Milli tenisçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güçlü rakibi karşısında mücadeleden galip ayrıldığını söyledi.

    İkinci turda Özbekistan'dan Sabina Sharipova ile eşleşen Berfu, "Bu oyuncu ile geçen yıl Bakü'de yapılan 'nda oynamıştım. Bir kere kazandım, bir kere kaybettim. Benim için zor maç olacak. Sonuna kadar savaşacağım." diye konuştu.

    Dünya sıralamasında 379. olduğunu ifade eden Berfu, "Bu yılın sonunda ilk 200'e girmeyi, 2019 grand slam elemesi de oynamayı planlıyorum." ifadesini kullandı.

    Turnuvaya katılan milli tenisçilerden İpek Öz ise teklerde elemelerin 3. turunda yenildiğini belirterek, "Rakiplerimin hepsi Rus oyunculardı. İlk iki turu geçtim. Son turda oynadığım kişi beklediğimden daha iyi çıktı." dedi.

    Astana'daki ATP Challenger Turnuvası'na katılan de teklerde ilk turda Alman 'a yenilerek elendi. Cem, mücadelesine çiftlerde devam edecek.

    1. 17.7.2018 16:31
    2. Güncelleme: 17.7.2018 16:32
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