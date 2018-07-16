Djokovic'in kupa hasreti Wimbledon'da bitti
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Djokovic'in kupa hasreti 'da bitti

    Djokovic'in kupa hasreti Wimbledon'da bitti

    İki yıldır sakatlıklarla mücadele eden tenisçi Djokovic, 770 günlük aradan sonra 'da şampiyonluk sevinci yaşadı.

    'da 4. kez kupa kaldıran 31 yaşındaki tenisçi, toplamda 13. grand slam zaferini elde etti

    Tenisin en prestijli organizasyonları arasında yer alan Wimbledon Turnuvası'nda tek erkeklerde şampiyonluğa ulaşan , 770 günlük grand slam kazanma hasretine son verdi.

    Son şampiyonluğunu 5 Haziran 2016 tarihinde finalinde Büyük Britanyalı Andy Murray'yi yenerek alan Djokovic, sakatlıklarla boğuştuğu iki yılın ardından Wimbledon'da mutlu sona ulaştı.

    17 yıl sonra ilk kez iki tenisçinin de beş setlik yarı final maçlarının ardından finale çıktığı Wimbledon'da tenisçi Djokovic, rakibi Kevin Anderson'u 2 saat 18 dakika süren mücadelede zorlanmadan 3-0 yenerek turnuvadaki 4. zaferine uzandı.

    Wimbledon'da açık dönemde ilk kez 30 ve üstü yaştaki iki sporcunun karşılaştığı finalden kupayla ayrılan Djokovic, kariyerinin 13. grand slam şampiyonluğunu elde etti.

    4. sıraya yerleşti

    Wimbledon'da 4. kez şampiyonluk yaşayan Djokovic, turnuvada en fazla kupa kazanan tenisçiler sıralamasında 4. sıraya çıktı.

    Sırp sporcu, 3 kez şampiyon olan ABD'li John McEnroe ile Alman Boris Becker'i geride bıraktı. Turnuvada en fazla 8 kezle İsviçreli şampiyonluğa ulaşırken, ABD'li Pete Sampras 7, İsveçli Björn Borg 5 kez kupayla 'dan ayrıldı.

    - Nadal ve Federer'i durdurdu

    Wimbledon'ı kazanan Djokovic, iki yıldır bütün grand slam turnuvalarına ambargo koyan Roger Federer ile İspanyol 'ın serisine son verdi.

    2016 yılından bu yana Federer, ve Wimbledon'da üç, Nadal da Fransa Açık ve 'ta üç grand slam kazanmıştı.

    6 yıl sonra ilk

    Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık'ın yer aldığı grand slam takviminde 2012'den bu yana ilk kez aynı yıl Federer, Nadal ve Djokovic şampiyonluğa ulaştı.

    2014'den bu yana da ilk kez üç farklı isim (Federer, Nadal ve Djokovic) sezonun ilk üç grand slam turnuvasında şampiyon olmayı başardı.

    2,25 milyon sterlin kazandı

    Novak Djokovic, tek erkeklerde şampiyona verilen 2 milyon 25 bin sterlinin sahibi oldu. Kariyerinin ikinci finalini oynayan Anderson ise 1 milyon 125 bin sterlinlik para ödülüyle turnuvadan ayrıldı.

    1. 16.7.2018 13:24
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