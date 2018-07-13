Wimbledon'da tarihi yarı finalin galibi Anderson – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Wimbledon'da tarihi yarı finalin galibi Anderson

    Wimbledon'da tarihi yarı finalin galibi Anderson

    Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde , 6 buçuk saati geçen mücadelenin ardından 'li 'i 3-2 yenerek ilk finalist oldu.

    'nin başkenti 'da düzenlenen turnuvanın on birinci gününün ilk maçında, 1 numaralı seribaşı İsviçreli 'i eleyerek dikkati çeken dünya klasmanında 8. sırada yer alan ile 9 numaralı seribaşı 'li tek erkekler yarı finalinde karşılaştı.

    Maç boyunca sert servisleriyle etkili olan ve birbirinin servisini kırmakta zorlanan iki oyuncu, tenisseverlere tarihi bir karşılaşma izletti.

    İlk üç seti tie-break'e giden mücadelenin ilkini 7-6 Anderson aldı, ikinci ve üçüncü seti ise aynı skorla Isner kazanarak 2-1 öne geçti. Rakibinin servisini kıran Anderson, dördüncü seti 6-4 alarak skoru 2-2'ye getirdi ve mücadeleyi final setine taşıdı.

    Final setinde iki tenisçi de uzun bir süre boyunca birbirinin servisini kıramayınca eşitlik bozulmadı. 6 saat 36 dakikalık mücadelenin ardından 49'uncu oyunda Isner'in servisini kıran Anderson, rakibini 26-24 yenerek Wimbledon'da finale çıkan ilk tenisçi oldu.

    Karşılaşma boyunca Isner 53, Anderson ise 49 kez "ace" yaparak puan aldı. Geçen yıl ABD Açık'ta finale kalan Anderson, bu galibiyetle Wimbledon'da ilk kez son ikiye adını yazdırdı.

    ISNER UZUN MAÇLARIYLA TARİHE GEÇTİ
    John Isner, karşılaşmayı kaybetmesine rağmen kırdığı rekorla öne çıktı. 2010 Wimbledon'ın 1. turunda Fransız Nicolas Mahut ile karşılaşan ABD'li tenisçi, 3 günde biten ve toplam 11 saat 5 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-4, 3-6, 6-7, 7-6 ve 70-68'lik setlerle 3-2 yenerken, dünyanın en uzun tenis maçını oynamıştı.

    Isner, yine Wimbledon'da bu kez yarı finalinde gösterdiği performansla, grand slam tarihinin en uzun ikinci maçında da başrolü oynadı.

    NADAL-DJOKOVİC MAÇI DA ETKİLENDİ
    Dünya 1 numarası İspanyol ile Sırbistanlı arasındaki diğer yarı final karşılaşması ise Anderson-Isner maçının uzaması nedeniyle geç başladı.

    Turnuvada yarın, Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan eski dünya 1 numarası ABD'li ile kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan 11 numaralı seribaşı Alman tek kadınlar finalinde karşılaşacak.

    1. 13.7.2018 22:55
    2. Güncelleme: 13.7.2018 22:56
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