Nadal yarı finalde – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    yarı finalde

    Nadal yarı finalde

    'nda , 'i 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

    'nda , 'i 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. Rakibi karşısında zorlanmayan Nadal, 1 saat 7 dakikalık mücadelenin ardından 6-0 ve 6-2'lik setlerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Turnuvada 14'üncü kez yarı finale kalma başarısı göstererek rekor kıran İspanyol tenisçi, bu turda Bulgar ile kozlarını paylaşacak.
    1. 21.4.2018
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