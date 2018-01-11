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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Milli tenisçilerin rakipleri belli oldu

    Milli tenisçilerin rakipleri belli oldu
    Avustralya Açık ta milli tenisçilerin rakipleri belli oldu. Çağla Büyükakçay, ABD'li Boserup ile karşı karşıya gelecek. Teklerde Başak Eraydın, ABD'li Falconi ile eşleşti. İpek Soylu ise İsviçreli Stefanie Vögele ile karşılaşacak. Eleme turu maçları 13 Ocak'ta bitecek.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:10
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