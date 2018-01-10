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    10 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ikinci turda elendi

    Marsel İlhan ikinci turda elendi

    Milli tenisçi , ATP Challenger Turnuvası tek erkekler ikinci turunda İspanyol Bernabe Zapata Miralles'e 2-0 yenilerek elendi.

    Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen turnuvanın ikinci turunda milli tenisçi ile İspanyol rakibi Bernabe Zapata Miralles karşı karşıya geldi. İspanyol rakibine 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup olan Marsel İlhan, turnuvaya veda etti.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:48
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