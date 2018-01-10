Cem İlkel, Avustralya Açık’ta elemeleri geçemedi
Avustralya Açık'ta tek erkekler birinci eleme turunda Cem İlkel, İtalyan rakibi Salvatore Caruso'ya 2-0 yenilerek elendi. Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık elemelerinde ilk kez mücadele eden milli tenisçi Cem İlkel, İtalyan Caruso ile karşılaştı.
Dünya klasmanının 263. basamağındaki Cem İlkel ile 209. sırada yer alan Caruso arasında Melbourne Park'ta oynanan maçın ilk setini milli tenisçi 6-2 kaybetti. İlk sete oranla ikinci sette daha başarılı bir oyun ortaya koymasına rağmen seti lehine çeviremeyerek 6-4 kaybeden Cem İlkel, maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.
Bugün tek erkekler ilk tur karşılaşmaları ile başlayan Avustralya Açık eleme turu maçlarının tek kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek milli tenisçiler Çağla Büyükakçay, Başak Eraydın ve İpek Soylu'nun çekecekleri kuralara göre yarın korta çıkmaları bekleniyor. 2018 Avustralya Açık'ta eleme maçları 13 Ocak'a kadar sürecek. Turnuvada ana tablo karşılaşmaları ise 15-28 Ocak'ta oynanacak.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:41
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Dinamo Joao Pereira
Toplam 1
Yorum
TOKATLI son yıllarda trabzonu gelip parasını hak eden nadir topçulardansın
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Sosa'nın tapusu alınıyor
Toplam 3
Yorum
Fatih Paramıza yazıkkk takımdan gönderilmesi gerekenlerin başında geliyor.Aldığı paranın %1 ini bile hak etmiyor.Hiç bir faydasıda olmayacak.
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Herkes bunu merak ediyor: Türk Telekom Stadı'nda ne olacak?
Toplam 13
Yorum
BJKLİ tabi ki tokalaşacaklar.İkisi de gurursuz.İkisi de amaçlarına ulaşarak türk milli takımını mahvettiler...
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