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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    , ’ta elemeleri geçemedi

    Cem İlkel, Avustralya Açık’ta elemeleri geçemedi

    'ta tek erkekler birinci eleme turunda , İtalyan rakibi Salvatore Caruso'ya 2-0 yenilerek elendi. Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık elemelerinde ilk kez mücadele eden milli tenisçi Cem İlkel, İtalyan Caruso ile karşılaştı.

    Dünya klasmanının 263. basamağındaki ile 209. sırada yer alan Caruso arasında Melbourne Park'ta oynanan maçın ilk setini milli tenisçi 6-2 kaybetti. İlk sete oranla ikinci sette daha başarılı bir oyun ortaya koymasına rağmen seti lehine çeviremeyerek 6-4 kaybeden Cem İlkel, maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.

    Bugün tek erkekler ilk tur karşılaşmaları ile başlayan eleme turu maçlarının tek kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek milli tenisçiler , Başak Eraydın ve 'nun çekecekleri kuralara göre yarın korta çıkmaları bekleniyor. 2018 Avustralya Açık'ta eleme maçları 13 Ocak'a kadar sürecek. Turnuvada ana tablo karşılaşmaları ise 15-28 Ocak'ta oynanacak.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:41
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