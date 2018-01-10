Cem’e İtalyan rakip
Milli tenisçi Cem İlkel, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler birinci eleme turunda İtalyan Salvatore Caruso ile eşleşti. Kariyerinde ilk kez Avustralya Açık elemelerinde boy gösterecek 22 yaşındaki tenisçi, geçen yıl ABD Açık da ikinci turunda mağlup olmuştu.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
Cem’e İtalyan rakip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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