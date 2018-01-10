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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Cem’e İtalyan rakip

    Cem’e İtalyan rakip
    Milli tenisçi , sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler birinci eleme turunda İtalyan Salvatore Caruso ile eşleşti. Kariyerinde ilk kez Avustralya Açık elemelerinde boy gösterecek 22 yaşındaki tenisçi, geçen yıl ABD Açık da ikinci turunda mağlup olmuştu.
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:20
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