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    09 Ocak 2018, Salı
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    'e ilk turda İtalyan rakip

    Cem İlkel'e ilk turda İtalyan rakip

    Milli tenisçi , sezonun ilk grand slam turnuvası 'ın tek erkekler birinci eleme turunda İtalyan ile eşleşti.

    Organizasyonun internet sitesinden duyurulan eşleşmelere göre, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) klasmanının 263. basamağında yer alan , elemelerinde dünya 209 numarası ile karşılaşacak.

    Kariyerinde ilk kez Avustralya Açık elemelerinde boy gösterecek 22 yaşındaki tenisçi, geçen yıl ABD Açık elemelerinin ikinci turunda mağlup olmuştu. Avustralya Açık'ta eleme turu maçları 10-13 Ocak'ta oynanacak.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:17
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