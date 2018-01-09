Cem İlkel'e ilk turda İtalyan rakip
Milli tenisçi Cem İlkel, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler birinci eleme turunda İtalyan Salvatore Caruso ile eşleşti.
Organizasyonun internet sitesinden duyurulan eşleşmelere göre, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) klasmanının 263. basamağında yer alan Cem İlkel, Avustralya Açık elemelerinde dünya 209 numarası Salvatore Caruso ile karşılaşacak.
Kariyerinde ilk kez Avustralya Açık elemelerinde boy gösterecek 22 yaşındaki tenisçi, geçen yıl ABD Açık elemelerinin ikinci turunda mağlup olmuştu. Avustralya Açık'ta eleme turu maçları 10-13 Ocak'ta oynanacak.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 15:17
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Trabzonspor idmanında gerginlik!
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Yorum
ÖMER CEVHER BİR ZAMANLAR TÜRKİYENİN EN İYİ KALECİSİ OLAN ONUR KIVRAK, ŞİMDİ TÜRKİYENİN EN KÖTÜ KALECİSİDİR. ARTIK BUNU KABULLENİP ONUR DEVRİNİ KAPATMALI
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İngiliz kulüp Ndiaye'yi istedi!
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metinn sanirim sn terim gitmesini istiyor selcuktan ne fazlasi var diyen kimdi bence gule gule diyelim Ndiaye ye
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İngiliz kulüp Ndiaye'yi istedi!
Toplam 3
Yorum
öğretici ingilizler paraya para demiyor 50 milyon euro verirlerse verilsin ! 18 milyon euroya 2019 sonunda alırlar ancak !
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