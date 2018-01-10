Milli tenisçilerin rakipleri belli oldu
Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın tek kadınlar birinci eleme turunda milli tenisçilerin rakipleri belli oldu.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dünya klasmanının 156. sırasında yer alan milli tenisçi Çağla Büyükakçay, 137. basamaktaki ABD'li Julia Boserup ile karşı karşıya gelecek.
Teklerde 172. basamakta bulunan Başak Eraydın, 127. sıradaki ABD'li Irina Falconi ile mücadele edecek. Klasmanda 203'üncülükte yer alan İpek Soylu ise 144. basamaktaki İsviçreli Stefanie Vögele ile karşılaşacak.
Avustralya Açık'ta eleme turu maçları 13 Ocak'a kadar sürecek.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:39
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Toplam 19
Yorum
hagi10 arda türkiyede galatasaraydan başka takımda oynamam derken fener ve beşiktaşı kastetti. başakşehri bursada oynasa ne olur farketmz
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Ahmethan Boluspor'da
Toplam 2
Yorum
vinyadur kaç paraya kiralandı acaba ? transfer bütçesinde ki açık ne kadar acaba? ilk sorunun cevabı aynı zamanda 2. sorununda cevabı çünkü
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Beşiktaş'ta forvete alternatif isim
Toplam 4
Yorum
a.rahim adam 40 yaşında gibi duruyor ne işi var bjk de
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