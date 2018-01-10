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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Milli tenisçilerin rakipleri belli oldu

    Milli tenisçilerin rakipleri belli oldu

    Sezonun ilk grand slam turnuvası 'ın tek kadınlar birinci eleme turunda milli tenisçilerin rakipleri belli oldu.

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dünya klasmanının 156. sırasında yer alan , 137. basamaktaki 'li Julia Boserup ile karşı karşıya gelecek.

    Teklerde 172. basamakta bulunan Başak Eraydın, 127. sıradaki ABD'li Irina Falconi ile mücadele edecek. Klasmanda 203'üncülükte yer alan ise 144. basamaktaki İsviçreli Stefanie Vögele ile karşılaşacak.

    'ta eleme turu maçları 13 Ocak'a kadar sürecek.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:39
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