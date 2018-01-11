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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Marsel elendi

    Marsel elendi
    Milli tenisçi Marsel İlhan, ATP Challenger Turnuvası tek erkekler ikinci turunda İspanyol Miralles'e 2-0 yenilerek elendi. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen turnuvanın ikinci turunda İspanyol rakibine 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup olan İlhan, turnuvaya veda etti.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:11
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