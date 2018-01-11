İpek Soylu Avustralya Açık’a veda etti
Avustralya Açık elemelerinin ilk turunda İsviçreli Stefanie Vögele'ye 2-0 kaybeden İpek Soylu, turnuvaya veda etti.
Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık elemelerinin ilk turunda Melbourne Park'taki 19 numaralı kortta maça çıkan milli tenisçi, İsviçreli tenisçi Stefanie Vögele ile karşılaştı.
Yaklaşık 35 derece sıcaklıkta oynanan maçın setlerini 6-4 ve 6-2 kaybeden İpek Soylu turnuvadan elendi.
İpek Soylu, tek erkeklerde Cem İlkel ve tek kadınlarda Başak Eraydın'ın ardından turnuvaya veda eden üçüncü milli tenisçi oldu.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:21
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Babacar hamlesi! 6 milyon €...
Toplam 4
Yorum
TCelcius Kamp donemi bitiyor negredonun durumu ortada mustafa malum kyle ile babacar ile olurmu adamlar ne zaman takıma alısacak ne zaman oynaycak
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Toplam 13
Yorum
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Toplam 2
Yorum
KABAK TATLISI HEM JUVENTUS HEMDE ASAMOAH KABAK TADI VERDİ YETER BE DÜNYADA BAŞKA ADAMMI YOK BUNUN ÜSTÜNE DÜŞTÜNÜZ BU KADAR BULUNMAZ BURSA KUMAŞI MÜBAREK
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