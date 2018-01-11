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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    ’a veda etti

    İpek Soylu Avustralya Açık’a veda etti

    elemelerinin ilk turunda İsviçreli 'ye 2-0 kaybeden , turnuvaya veda etti.

    Sezonun ilk grand slam turnuvası elemelerinin ilk turunda Melbourne Park'taki 19 numaralı kortta maça çıkan , İsviçreli tenisçi ile karşılaştı.

    Yaklaşık 35 derece sıcaklıkta oynanan maçın setlerini 6-4 ve 6-2 kaybeden turnuvadan elendi.

    İpek Soylu, tek erkeklerde ve tek kadınlarda Başak Eraydın'ın ardından turnuvaya veda eden üçüncü milli tenisçi oldu.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:21
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