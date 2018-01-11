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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Çağla da ’a veda etti

    Çağla da Avustralya Açık’a veda etti

    Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ın elemelerinde mücadele eden , ABD'li Julia Boserup'a 2-0 yenilerek ilk turda elendi.

    Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki tek kadınlar ilk tur maçında, dünya 156 numarası , sıralamanın 137. basamaktaki ABD'li Julia Boserup ile karşılaştı.

    Çağla'yı 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Boserup, 2. tura yükseldi. Milli tenisçiler Cem İlkel, Başak Eraydın ve İpek Soylu'dan sonra Çağla da 'ta ana tablo şansını kaybetti.

    Böylece gençler kategorisinde ana tabloda yarışacak Yankı Erel dışında Avustralya Açık'a devam edecek Türk tenisçi kalmadı.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:39
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