Çağla da Avustralya Açık’a veda etti
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde mücadele eden Çağla Büyükakçay, ABD'li Julia Boserup'a 2-0 yenilerek ilk turda elendi.
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki tek kadınlar ilk tur maçında, dünya 156 numarası Çağla Büyükakçay, sıralamanın 137. basamaktaki ABD'li Julia Boserup ile karşılaştı.
Çağla'yı 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Boserup, 2. tura yükseldi. Milli tenisçiler Cem İlkel, Başak Eraydın ve İpek Soylu'dan sonra Çağla da Avustralya Açık'ta ana tablo şansını kaybetti.
Böylece gençler kategorisinde ana tabloda yarışacak Yankı Erel dışında Avustralya Açık'a devam edecek Türk tenisçi kalmadı.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:39
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Beni alın
Toplam 3
Yorum
ged 61 200 bine oynayan adama 750 bin verirseniz adam uçarak gelir bide feleği şaşar..abdurrahim solbeki kapatır..menejer oyunlarına gelmeyelim...
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Böyle tempo görmedim!
Toplam 2
Yorum
yanlış transfer fenere kameni çok luzumsuz bir transfer üstelik çok para veriyorlar..oturması için.
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Aykut Kocaman'dan Ekici'ye rest!
Toplam 4
Yorum
kandırmayın bizi ekici muzmin sakat RVP GİBİİİİİİ...
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