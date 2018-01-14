Grand slam sezonu Avustralya'da açılıyor

Fransa Açık (Roland Garros), Wimbledon ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Avustralya Açık, bu yıl 15-28 Ocak tarihlerinde 106. kez organize edilecek.

2018 Avustralya Açık'ta toplam 55 milyon Avustralya doları (yaklaşık 163 milyon lira) ödül dağıtılacak. Turnuvanın, 27 Ocak'ta yapılacak tek kadınlar ve 28 Ocak'ta oynanacak tek erkekler finalini kazananlara ise 4 milyon Avustralya doları (yaklaşık 12 milyon lira) para ödülü verilecek.

- 36 yaşındaki Federer zirveyi hedefliyor

Sakatlıktan döndüğü 2017'de Avustralya Açık ve Wimbledon'ın yanında 3 de Masters turnuvası kazanarak adeta yeniden doğan erkeklerin 2 numaralı seribaşı Roger Federer, 4 Kasım 2012'den bu yana ilk defa dünya sıralamasının zirvesine yerleşebilir.

Avustralya Açık'taki 6, kariyerindeki 20'nci grand slam şampiyonluğunu kovalayan 36 yaşındaki Federer, bunu başarırsa 33 yaşla Andre Agassi'ye ait açık dönemde dünya 1 numarası olan en yaşlı erkek tenisçi unvanını alacak.

İsviçreli sporcu, klasmanda liderlik koltuğuna oturabilmek için geçen yıl şampiyon olduğu Avustralya'da unvanını koruyup 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal'ın 4. turdan ötesine geçememesini bekleyecek.

Fakat art arda sakatlıklar sonrası formunu yakalamaya başlayan Juan Martin del Potro, 6 kez şampiyon Novak Djokovic, 2014 şampiyonu Stanislas Wawrinka, 7 numaralı seribaşı David Goffin, yeni neslin öne çıkan isimlerinden Alexander Zverev ve Dominic Thiem ile ana tablonun aynı yarısında bulunan Federer'in işi, pek de kolay görünmüyor.

- Nadal, amcası olmadan ilk sezonuna başlıyor

Sakatlık sorunları yaşadığı 2015 ve 2016 sonrası geçen yıl Roland Garros ve ABD Açık'ı kazanarak yeniden dünya 1 numarası olan Rafael Nadal, kariyeri için yeni bir sınavla karşı karşıya.

Kariyerinin başından bu yana antrenörlüğünü yapan amcası Toni olmadan ilk sezonunu oynayacak Nadal, buradaki 2'nci, kariyerindeki 17'nci grand slam zaferi için korta çıkacak.

Çeyrek finalde, yüksek ihtimalle 6 numaralı seribaşı Marin Cilic ile karşılaşacak Nadal'ın, yarı finaldeki muhtemel rakipleri arasında ise 3 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov ve sezona iyi başlayan 17 numaralı seribaşı Nick Kyrgios öne çıkıyor.

- Sakatlıktan dönen Djokovic, Avustralya'nın kralı olmak istiyor

Üçüncü turda elendiği 2016 Wimbledon'dan beri formsuz görünen ve sağ dirseğinden sakatlanarak çekilmek zorunda kaldığı 2017 Wimbledon çeyrek finalinden itibaren 6 ay kortlardan uzak kalan Novak Djokovic, Avustralya Açık tarihine geçmenin peşinde.

2016'nın kasım ayında dünya 1 numarası unvanını da Andy Murray'e kaptıran Sırp tenisçi, 7. şampiyonluğunu elde etmesi durumunda Roy Emerson'ı geçerek, tek başına Avustralya Açık'ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi olacak.

Dünya 14'üncülüğüne kadar gerileyen Sırp raket, kariyerini yeniden inşa etme mücadelesine, dünya 63 numarası Donald Young ile yapacağı maçla başlayacak.

- Kadınlarda şampiyonluk çok bilinmeyenli denklem

Doğum sonrası grand slam oynayacak seviyeye gelemediği için unvanını koruyamayacak ABD'li Serena Williams'ın yokluğunda, tek kadınlar şampiyonunu kestirmek oldukça güç.

Kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasına 1 numaralı seribaşı olarak katılacak Simona Halep, ilk grand slam şampiyonluğunu istiyor. Kurada şansı yaver gitmeyen Halep, 2. tura çıkarsa Eugenie Bouchard-Oceane Dodin eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

3. turda Petra Kvitova, 4. turda ise Elena Vesnina ile eşleşme olasılığı yüksek Halep'in, çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri arasında 6 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ve 9 numaralı seribaşı Johanna Konta bulunuyor.

Rumen tenisçi, yarı finalde de 3 numaralı seribaşı Garbine Muguruza, 8 numaralı seribaşı Caroline Garcia'nın yanı sıra eski şampiyonlardan Angelique Kerber ve Maria Sharapova gibi isimlerle karşılaşabilir.

Halep gibi kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu hedefleyen 2 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki'nin bulunduğu diğer yarıda ise 4 numaralı seribaşı Elina Svitolina, 5 numaralı seribaşı Venus Williams ve 7 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko yer alıyor.

- Murray turnuvada yok

Tek erkeklerde 5 kez final oynayan Andy Murray ve dünya 24 numarası Kei Nishikori, sakatlıkları nedeniyle Avustralya Açık'a katılamayacak.

Kadınlarda ise Svetlana Kuznetsova sakatlığı, Serena Williams, doğum sonrası formunu yakalayamadığı, Viktoria Azarenka ise ailevi sebeplerden ötürü turnuvayı kaçıracak.

- Turnuvanın tarihçesi

Turnuva, Avustralya Lawn Tenis Birliği (LTAA) tarafından ilk defa 1905 yılında Melbourne'de bulunan Warehouseman's Kriket Sahası'ndaki çim kortlarda Avustralasya Şampiyonası adıyla düzenlendi. Yalnızca erkek tenisçilerin katılabildiği ilk şampiyonayı Avustralyalı Rodney Heath kazandı.

Tek erkekler şampiyonuna verilen şampiyonluk kupasına 1934'ten bu yana ismini veren, ayrıca Wimbledon'ı Büyük Britanya dışından kazanan ilk tenisçi unvanının da sahibi Norman Brookes, turnuvadaki tek zaferine 1911 yılında ulaştı.

1922 yılından itibaren kadın tenisçilerin de yarışabildiği turnuvanın adı, 1927'de Avustralya Şampiyonası, 1969'da ise bugünkü ismi olan Avustralya Açık olarak değişti. Avustralyalı Margaret Molesworth, ilk kadın şampiyon olarak turnuvanın tarihine geçti. Tek kadınlar şampiyonuna verilen kupaya 1934'ten beri ismini veren, bir başka Avustralyalı kadın raket Daphne Akhurst Cozens ise 1925, 1926, 1928, 1929 ve 1930'da 5 kez şampiyon oldu.

Beşi Avustralya'da (Melbourne, Sidney, Adelaide, Brisbane, Perth) ve 2'si Yeni Zelanda'da (Christchurch, Hastings) olmak üzere 7 farklı şehrin ev sahipliği yaptığı turnuva, en son 1987'de çim kortta oynandıktan sonra 1988'de maçların bugün de yapıldığı Melbourne Park tesislerindeki "ribaunt ace" denilen sert zeminde oynanmaya başladı. 2008 yılından bu yana ise "plexicushion" ismi verilen başka bir çeşit sert zeminde oynanıyor.

- Kortun özellikleri

Merkez kort olma özelliğini taşıyan Rod Laver Arena, ismini, 4 grand slamde de mutlu sona ulaşan ve Avustralya Açık'ı 3 kez (1960, 1962, 1969) kazanan 78 yaşındaki tenis efsanesi Rodney George Laver'dan alıyor.

Rod Laver Arena, 14 bin 820 kişilik kapasitesine rağmen grand slam müsabakalarının oynandığı merkez kortlar arasındaki en düşük kapasiteli kort. ABD Açık'ın önemli karşılaşmalarına sahne olan Arthur Ashe, 23 bin 771 kapasitesiyle ilk sıranın sahibi. Grand slamlerin en yüksek kapasiteli kortları sıralamasında Arthur Ashe'i, kendine has kurallarıyla dikkati çeken Wimbledon'ın 15 bin seyirci kapasiteli merkez kortu ve Roland Garros'un finallerine ev sahipliği yapan 14 bin 840 seyirci kapasiteli Philippe Chatrier takip ediyor.

2008 yılından beri turnuvanın oynandığı zemin olan "plexicushion"ın, ABD Açık'ın 1978'den bu yana kullandığı, asfalt veya beton bir zemin üstüne akrilik, lastik ve silikondan oluşan katmanların yerleştirilmesiyle elde edilen "DecoTurf" ismindeki zeminin taklidi olduğu iddiasıyla organizasyon komitesi eleştiriliyor.

Başka sert kortlara nazaran daha ince bir üst tabakadan oluşan "plexicushion" zeminde toplar, diğer sert zeminlere göre yerden daha az yükseliyor.

Topların daha istikrarlı ve tahmin edilebilir biçimde sektiği zemin, toprak korttan hızlı, çim korttan ise yavaş olmasıyla biliniyor.

- Avustralya Açık'ın "en"leri

Turnuvanın tek erkeklerde en fazla şampiyonluk yaşayan isimleri, 6'şar kez mutlu sona ulaşan Roy Emerson ve Novak Djokovic oldu. Tek kadınlarda kupayı en fazla kaldıran raket ise 11 kez bu başarıya ulaşan Margaret Court.

Avustralya Açık'a ilişkin bazı istatistikler şöyle:

- Teklerde en fazla kazananlar

Erkekler:

İsim Ülke Şampiyonluk sayısı 1 *Roy Emerson Avustralya 6 Novak Djokovic Sırbistan 6 3 Roger Federer İsviçre 5 4 *Jack Crawford Avustralya 4 Andre Agassi ABD 4 *Ken Rosewall Avustralya 4 (*2 + 2)

Kadınlar:

İsim Ülke Şampiyonluk sayısı 1 *Margaret Court Avustralya 11 (*7 + 4) 2 Serena Williams ABD 7 3 *Nancye Wynne Bolton Avustralya 6 4 *Daphne Akhurst Cozens Avustralya 5

- Üst üste en fazla kazananlar

Erkekler:

İsim Ülke Şampiyonluk sayısı 1 *Roy Emerson Avustralya 5 (1963-1967) 2 *Jack Crawford Avustralya 3 (1931-1933) Novak Djokovic Sırbistan 3 (2011-2013)

Kadınlar:

İsim Ülke Şampiyonluk sayısı 1 *Margaret Court Avustralya 7 (1960-1966) 2 *Daphne Akhurst Cozens Avustralya 3 (1928-1930) *Nancye Wynne Bolton Avustralya 3 (1946-1948) Margaret Court Avustralya 3 (1969-1971) Evonne Goolagong Cawley Avustralya 3 (1974-1976) Steffi Graf Almanya 3 (1988-1990) Monica Seles ABD 3 (1991-1993) Martina Hingis İsviçre 3 (1997-1999)

- Son 10 yılın kazananları

Erkekler:

2017 - Roger Federer (İsviçre)

2016 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2015 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2014 - Stanislas Wawrinka (İsviçre)

2013 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2012 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2011 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2010 - Roger Federer (İsviçre)

2009 - Rafael Nadal (İspanya)

2008 - Novak Djokovic (Sırbistan)

Kadınlar:

2017 - Serena Williams (ABD)

2016 - Angelique Kerber (Almanya)

2015 - Serena Williams (ABD)

2014 - Li Na (Çin)

2013 - Victoria Azarenka (Belarus)

2012 - Victoria Azarenka (Belarus)

2011 - Kim Clijsters (Belçika)

2010 - Serena Williams (ABD)

2009 - Serena Williams (ABD)

2008 - Maria Sharapova (Rusya)

- En genç kazananlar

Erkekler: *Ken Rosewall (Avustralya) (1953) - 18 yaşında

Kadınlar: Martina Hingis (İsviçre) (1997) - 16 yaşında

- En yaşlı kazananlar

Erkekler: Ken Rosewall (Avustralya) (1972) - 37 yaşında

Kadınlar: *Thelma Coyne Long (Avustralya) (1954) - 35 yaşında

NOT: * Açık dönem (1968 yılında profesyonel tenisçilerin, amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verilmesi) öncesinde kazanılan şampiyonluklar dahil.