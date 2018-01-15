Venus Williams ilk turda elendi

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ilk tur mücadelesinde, ABD'li Venus Williams ile dünya sıralamasının 78. basamağındaki İsviçreli Belinda Bencic karşılaştı. 20 yaşındaki Bencic, ilk seti 6-4 aldı. 37 yaşındaki tecrübeli oyuncu Williams, 2. sette başa baş bir oyun çıkardı. Fakat Bencic, seti 7-5, maçı da 2-0 kazanarak 2. tur biletini aldı.

Tek kadınlarda 10 numaralı seribaşı ABD'li CoCo Vandeweghe ve 13 numaralı seribaşı vatandaşı Sloane Stephens da ilk turda turnuvanın dışında kaldı. Vandeweghe, dünya 51 numarası Macar Timea Babos'a 2-0 (6-7, 2-6), Stephens ise dünya 34'üncüsü Çinli Zhang Shuai'ye 2-1 (6-2, 6-7, 2-6) yenildi.

Kadınların 7 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena Ostapenko, İtalyan Francesca Schiavone'yi, 12 numaralı seribaşı Alman Julia Goerges de ABD'li Sofia Kenin'i 2-0 ile geçerek adlarını 2. tura yazdırdı.

DİMİTROV VE CİLİC 2. TURDA

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Bulgar Grigor Dimitrov, Avusturyalı dünya 226 numarası Dennis Novak'ı 6-3, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup ederek 2. tura yükseldi.

Erkeklerin 6 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic, Kanadalı dünya 105'incisi Vasek Pospisil karşısında zorlansa da korttan 3-1 (6-2, 6-2, 4-6, 7-6) galip ayrıldı.

Dünya sıralamasının 78. basamağındaki Matthew Ebden, seyircisi önünde oynadığı karşılaşmada, 16 numaralı seribaşı ABD'li John Isner'ı 6-4, 3-6, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yendi.