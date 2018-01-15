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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    'ta sürpriz

    Avustralya Açık'ta sürpriz

    Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ın ilk gününde, favorilerin çoğu tur atlarken, kadınlarda 5 numaralı seribaşı , erkeklerde ise 8 numaralı seribaşı elendi.

    Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ilk gün maçları tamamlandı. Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı , ilk turda karşılaştığı dünya 81 numarası Victor Estrella'yı 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

    Avustralyalıların büyük beklenti içinde olduğu 17 numaralı seribaşı Nick Kyrgios ise Rogerio Dutra Silva'yı 3-0 ile geçerek 2. tura çıktı. Erkeklerin 3 numaralı seribaşı , 6 numaralı seribaşı Marin Cilic ve 15 numaralı seribaşı Jo-Wilfried Tsonga 2. tur vizesi aldı. Yuichi Sugita, 8 numaralı seribaşı 'u 3-1, Kyle Edmund ise 11 numaralı seribaşı Kevin Anderson'u 3-2'lik skorla elemeyi başardı.

    VENUS'TEN ERKEN VEDA
    Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı , ilk maçında karşılaştığı dünya 44'üncüsü Mihaela Buzarnescu 2-0 (6-2, 6-3) yenerek turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı. 4 numaralı seribaşı Elina Svitolina, 7 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko ve 12 numaralı seribaşı Julia Goerges, adlarını 2. tura yazdırdı.

    Dünya sıralamasının 78. basamağındaki Belinda Bencic, 5 numaralı seribaşı 'ı turnuvanın dışına itti. Tek kadınlarda 10 numaralı seribaşı CoCo Vandeweghe ve 13 numaralı seribaşı da ilk turda elendi.

    FEDERER VE HALEP KORTA ÇIKACAK
    'ta yarın erkeklerin 2 numaralı seribaşı , Aljaz Bedene, 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev de Thomas Fabbiano ile karşılaşacak.

    Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Simona Halep ile Destanee Aiava ve 3 numaralı seribaşı Garbine Muguruza ile Jessika Ponchet mücadele edecek.

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:02
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