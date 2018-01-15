Avustralya Açık'ta sürpriz

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ilk gün maçları tamamlandı. Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, ilk turda karşılaştığı dünya 81 numarası Victor Estrella'yı 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Avustralyalıların büyük beklenti içinde olduğu 17 numaralı seribaşı Nick Kyrgios ise Rogerio Dutra Silva'yı 3-0 ile geçerek 2. tura çıktı. Erkeklerin 3 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov, 6 numaralı seribaşı Marin Cilic ve 15 numaralı seribaşı Jo-Wilfried Tsonga 2. tur vizesi aldı. Yuichi Sugita, 8 numaralı seribaşı Jack Sock'u 3-1, Kyle Edmund ise 11 numaralı seribaşı Kevin Anderson'u 3-2'lik skorla elemeyi başardı.

VENUS'TEN ERKEN VEDA

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki, ilk maçında karşılaştığı dünya 44'üncüsü Mihaela Buzarnescu 2-0 (6-2, 6-3) yenerek turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı. 4 numaralı seribaşı Elina Svitolina, 7 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko ve 12 numaralı seribaşı Julia Goerges, adlarını 2. tura yazdırdı.

Dünya sıralamasının 78. basamağındaki Belinda Bencic, 5 numaralı seribaşı Venus Williams'ı turnuvanın dışına itti. Tek kadınlarda 10 numaralı seribaşı CoCo Vandeweghe ve 13 numaralı seribaşı Sloane Stephens da ilk turda elendi.

FEDERER VE HALEP KORTA ÇIKACAK

Avustralya Açık'ta yarın erkeklerin 2 numaralı seribaşı Roger Federer, Aljaz Bedene, 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev de Thomas Fabbiano ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Simona Halep ile Destanee Aiava ve 3 numaralı seribaşı Garbine Muguruza ile Jessika Ponchet mücadele edecek.



