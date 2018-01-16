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    16 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    ve 2. turda

    <a href="/index/halep?id=dfc8aa46-f35b-43ae-839e-31fb864646d4" class="" rel="tag">Halep</a> ve <a href="/index/alexander-zverev?id=f22d3354-8681-41b7-a2a0-e8f5b1942721" class="" rel="tag">Alexander Zverev</a> 2. turda

    Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta kadınların 1 numaralı seribaşı Simona ve erkeklerin 4 numaralı seribaşı , 2. tura yükseldi.

    Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ilk tur mücadelesinde, 1 numaralı seribaşı Simona ile 17 yaşındaki dünya 193 numarası Destanee Aiava karşılaştı. Oldukça zorlandığı ilk seti tie-break sonunda kazanan , sonraki seti 6-1 alarak korttan 2-0 galip ayrıldı.

    Kadınlarda 6 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, Veronica Cepede Royg'u, 8 numaralı seribaşı Caroline Garcia, Carina Witthoeft'i, 9 numaralı seribaşı Johanna Konta ise Madison Brengle'ı 2-0 yenerek 2. turun yolunu tuttu.

    2016 şampiyonu , Anna-Lena Friedsam'ı 2-0 ile geçerek tur atladı. 2008 şampiyonu da dünya 48 numarası olarak geldiği turnuvadaki ilk maçında, Tatjana Maria'yı 2-0 mağlup etti.

    ERKEKLERDE FİRE YOK
    Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı , dünya sıralamasının 73. basamağındaki Thomas Fabbiano karşısında zorlansa da 2. tura çıkmayı başardı. 20 yaşındaki Zverev, karşılaşmayı 6-1, 7-6 ve 7-5'lik setlerle 3-0 kazandı.

    7 numaralı seribaşı David Goffin, Matthias Bachinger'i, 2014 şampiyonu ve 9 numaralı seribaşı Stan Wawrinka da Ricardas Berankis'i 3-1 yenerek tur atladı.

    'ta 6 şampiyonluğu bulunan 14 numaralı seribaşı ise Donald Young'ı 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) mağlup ederek yoluna devam etti.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:23
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