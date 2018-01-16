Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ilk tur mücadelesinde, 1 numaralı seribaşı Simona Halep ile 17 yaşındaki dünya 193 numarası Destanee Aiava karşılaştı. Oldukça zorlandığı ilk seti tie-break sonunda kazanan Halep, sonraki seti 6-1 alarak korttan 2-0 galip ayrıldı.



Kadınlarda 6 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, Veronica Cepede Royg'u, 8 numaralı seribaşı Caroline Garcia, Carina Witthoeft'i, 9 numaralı seribaşı Johanna Konta ise Madison Brengle'ı 2-0 yenerek 2. turun yolunu tuttu.

2016 şampiyonu Angelique Kerber, Anna-Lena Friedsam'ı 2-0 ile geçerek tur atladı. 2008 şampiyonu Maria Sharapova da dünya 48 numarası olarak geldiği turnuvadaki ilk maçında, Tatjana Maria'yı 2-0 mağlup etti.

ERKEKLERDE FİRE YOK

Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev, dünya sıralamasının 73. basamağındaki Thomas Fabbiano karşısında zorlansa da 2. tura çıkmayı başardı. 20 yaşındaki Zverev, karşılaşmayı 6-1, 7-6 ve 7-5'lik setlerle 3-0 kazandı.

7 numaralı seribaşı David Goffin, Matthias Bachinger'i, 2014 şampiyonu ve 9 numaralı seribaşı Stan Wawrinka da Ricardas Berankis'i 3-1 yenerek tur atladı.

Avustralya Açık'ta 6 şampiyonluğu bulunan 14 numaralı seribaşı Novak Djokovic ise Donald Young'ı 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) mağlup ederek yoluna devam etti.