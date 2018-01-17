Nadal ve Wozniacki 3. tura yükseldi
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal ve kadınların 2 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki, 3. tura çıktı.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler ikinci tur mücadelesinde, 1 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ile dünya 52 numarası Arjantinli Leonardo Mayer karşılaştı. Rakibini 6-3, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenen Nadal, adını 3. tura yazdırdı.
Erkeklerde 6 numaralı seribaşı Hırvat tenisçi Marin Cilic, Portekizli Joao Sousa'yı 3-0'lık, dünya 15 numarası Fransız Jo-Wilfried Tsonga ise Kanadalı rakibi Denis Shapovalov'u 3-2'lik skorla geçerek yollarına devam etti.
WOZNİACKİ VE SVİTOLİNA SONRADAN AÇILDI
Kadınlarda 2 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki, Hırvat Jana Fett'i , 4 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ise Çek Katerina Siniakova'yı 1-0 geriye düşmelerine rağmen 2-1 yenerek 3. turun yolunu tuttu.
Geçen seneki Avustralya Açık gençlerde şampiyon olan ve "wildcard" ile ilk kez ana tabloda mücadele eden 15 yaşındaki Ukraynalı tenisçi Marta Kostyuk, Avustralyalı rakibi Olivia Rogowska'yı 2-0 yenerek 3. tura yükseldi.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:46
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Kartal’da yeni hedef Chicharito
Toplam 3
Yorum
dnz bizim birinci santrforumuz var zaten. alacaksanız 2 milyonu geçmeyecek afrikalı genç bir yetenek bulun yedek kulübesinde pişirin.
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Beşiktaş'tan sonra... G.Saray'dan sürpriz hamle!
Toplam 2
Yorum
aslan Geç kalınmış birşey UEFA ve SÜPER kupa sahibi galatasarayın dünya pazarında bambaşka yeri olmalı Şampiyonlar liği en başarılı 20 tkm biri
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Trabzonspor’un ‘kupa’ özlemi
Toplam 2
Yorum
tokatlı sadece istemekle olmuyor, belli ki antalya da kamp değil tatil yapılmış, o ne ruhsuzluktu öyle. belliki çok sıkacaz dişlerimizi yine
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