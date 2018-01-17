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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Nadal ve Wozniacki 3. tura yükseldi

    Nadal ve Wozniacki 3. tura yükseldi

    Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 1 numaralı seribaşı ve kadınların 2 numaralı seribaşı , 3. tura çıktı.

    Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler ikinci tur mücadelesinde, 1 numaralı seribaşı İspanyol ile dünya 52 numarası Arjantinli Leonardo Mayer karşılaştı. Rakibini 6-3, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenen Nadal, adını 3. tura yazdırdı.

    Erkeklerde 6 numaralı seribaşı Hırvat tenisçi Marin Cilic, Portekizli Joao Sousa'yı 3-0'lık, dünya 15 numarası Fransız Jo-Wilfried Tsonga ise Kanadalı rakibi Denis Shapovalov'u 3-2'lik skorla geçerek yollarına devam etti.

    WOZNİACKİ VE SVİTOLİNA SONRADAN AÇILDI
    Kadınlarda 2 numaralı seribaşı Danimarkalı , Hırvat Jana Fett'i , 4 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ise Çek Katerina Siniakova'yı 1-0 geriye düşmelerine rağmen 2-1 yenerek 3. turun yolunu tuttu.

    Geçen seneki Avustralya Açık gençlerde şampiyon olan ve "wildcard" ile ilk kez ana tabloda mücadele eden 15 yaşındaki Ukraynalı tenisçi Marta Kostyuk, Avustralyalı rakibi Olivia Rogowska'yı 2-0 yenerek 3. tura yükseldi.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:46
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