Avustralya Açık'da Nadal sürpriz yapmıyor!

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 3. gün maçları tamamlandı. Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, dünya 52 numarası Leonardo Mayer'i 6-3, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek 3. tura yükseldi.

Erkeklerin 3 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov, dünya 186'ncısı Mackenzie McDonald'a karşı çok zorlandı. Dimitrov, 3,5 saat süren mücadeleyi 3-2 (4-6, 6-2, 6-4, 0-6, 8-6) kazanmayı bildi. 6 numaralı seribaşı Marin Cilic, 15 numaralı seribaşı Jo-Wilfried Tsonga, 17 numaralı seribaşı Nick Kyrgios da 3. tura çıktı.

WOZNİACKİ ELENMENİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki, dünya sıralamasının 119. basamağındaki Jana Fett karşısında elenmenin eşiğinden döndü. Final setinde 1-5 ve 15-40 gerideyken maçı çevirmeyi başaran Wozniacki, korttan 2-0 (3-6, 6-2, 7-5) galip ayrıldı.

4 numaralı seribaşı Elina Svitolina ve 7 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko da adlarını 3. tura yazdırdı.

Alize Cornet'nin 2-0 mağlup ettiği 12 numaralı seribaşı Julia Goerges ise turnuvaya veda etti.

15 YAŞINDAKİ KOSTYUK VE 38 YAŞINDAKİ KARLOVİC TUR ATLADI

Geçen yıl genç kadınlarda şampiyon olduğu Avustralya Açık'ta ilk grand slam ana tablo tecrübesini yaşayan Marta Kostyuk, 3. tura çıkmayı başardı. 15 yaşındaki Ukraynalı raket, Olivia Rogowska'yı 2-0 yenerek 1997 ABD Açık'ta bunu başaran Mirjana Lucic-Baroni'den bu yana bir grand slam turnuvasında 3. tura yükselen en genç tenisçi kadın tenisçi oldu.

Gelecek ay 39 yaşına girecek Ivo Karlovic ise 53 "ace" attığı maçta, Yuichi Sugita'yı 4,5 saat sonunda 3-2 (7-6, 6-7, 7-5, 4-6, 12-10) mağlup etti. Hırvat Karlovic böylece son 40 yıldır Avustralya Açık'ta 3. tura yükselen en yaşlı erkek tenisçi olarak kayıtlara geçti.

4. GÜN PROGRAMI

Avustralya Açık'taki 2. tur maçlarında yarın erkeklerin 2 numaralı seribaşı Roger Federer, Jan-Lennard Struff, 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev de Peter Gojowczyk ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Simona Halep ile Eugenie Bouchard ve 3 numaralı seribaşı Garbine Muguruza ile Hsieh Su-Wei mücadele edecek.