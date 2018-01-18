Muguruza'dan Avustralya Açık'a erken veda
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza, ikinci turda Tayvanlı Su-Wei Hsieh'e 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, İspanyol Garbine Muguruza ile dünya klasmanında 88. sırada yer alan Tayvanlı Su-Wei Hsieh üçüncü tura çıkmak için mücadele etti.
Muguruza, Melbourne Park Rod Laver Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk setini 32 yaşındaki Su-Wei Hsieh karşısında tie-break ile 7-6 kaybetti.
Hava sıcaklığının 39 dereceyi geçtiği karşılaşmanın ikinci setinde de rakibi karşısında başarılı olamayan Muguruza, seti 6-4, maçı da 2-0 kaybederek turnuvadan elendi.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:25
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Müller'den Oğuzhan'a ''Come to Münih''
Toplam 3
Yorum
Francesco85 Tüm takımlarımız bunu yapmalı. Denemekle hiçbiri bir şey kaybetmez. GS ve FB de şöhretli takımlar.
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Gomis'ten şampiyonluk ve Terim mesajı!
Toplam 1
Yorum
murat gs gomiste bizi çözmüş vermiş gazı :) hadi aslanlar bu sene şampiyon olun özlediğimiz Ş.L geri dönelim en büyük cimbom
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Tekmelikteki F.Bahçe arması olay oldu!
Toplam 2
Yorum
Aslan BU NASIL PROFÖSYÖNELLIK
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