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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Muguruza'dan 'a erken veda

    Muguruza'dan Avustralya Açık'a erken veda

    Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı İspanyol , ikinci turda Tayvanlı 'e 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

    Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta, İspanyol ile dünya klasmanında 88. sırada yer alan Tayvanlı üçüncü tura çıkmak için mücadele etti.

    Muguruza, Melbourne Park Rod Laver Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk setini 32 yaşındaki Su-Wei Hsieh karşısında tie-break ile 7-6 kaybetti.

    Hava sıcaklığının 39 dereceyi geçtiği karşılaşmanın ikinci setinde de rakibi karşısında başarılı olamayan Muguruza, seti 6-4, maçı da 2-0 kaybederek turnuvadan elendi.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:25
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