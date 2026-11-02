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Anasayfa Süper Lig Amed şov yaptı

Amed şov yaptı

Amed, taraftarı önünde Eyüp’ü 5-1 yendi. Diyarbakır ekibine farkı getiren golleri Krasniqi, Gift Orban ve Samuel Ballet (3) attı. Eflatun-sarılı takımın tek golünü ise Abdullahi kaydetti

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 06:50
Amed şov yaptı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Diyarbakır Stadyumu'nda Eyüpspor'u konuk eden Amedspor, taraftarı önünde muazzam bir futbol ortaya koyarak rakibini 5-1 gibi net bir skorla geçti. Ev sahibi ekip, 13. dakikada Ermal Krasniqi'nin golüyle öne geçti. Gift Orban, 35. dakikada farkı ikiye çıkarırken, 42. dakikada sahneye çıkan Samuel Ballet ilk yarının skorunu belirledi. İkinci yarıda da etkili olan Amed, 51. dakikada Ballet'in golüyle skoru 4-0'a getirdi. Eyüpspor, 73. dakikada Ahmed Abdullahi ile farkı üçe indirdi. 83. dakikada penaltıdan fileleri havalandıran Ballet, hat-trick yaparak skoru 5-1'e taşıdı.

EYÜPSPOR PUANA HASRET

Amedspor'da 28. dakikada Furkan Soyalp'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Amed, puanını 23'e yükseltti. Eyüpspor ise ligde üst üste 7. mağlubiyetini aldı. Kötü gidişatına Diyarbakır deplasmanında da son veremeyen İstanbul temsilcisi, 3 puanla son sırada kaldı. Amed Sportif Faaliyetler, 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 23 puanla 2'inci sırada yer aldı.

ÇOK GÜZEL OYNADIK

Amedspor Teknik Direktörü Besnik Hasi "Bütün maçlarda olduğu gibi bu maçta da üç puan almak için buraya geldik. Oyuncularım söylediklerimi yaptılar. Gayet iyi işler yaptılar. Maçı ve oyunu domine ettiler. Güzel gollerle beraber maçı kazandık. Bugün çok güzel bir gündü diyebilirim. Çok güzel bir futbol oynadık" dedi.

SAVAŞA DEVAM EDECEĞİZ

Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Amedspor da gerçekten ön tarafta etkili ve yetenekli oyunculara sahip. Planımız, oyun gücümüz bugün sahada çok yeterli değildi. Amedspor'un baskın ve güçlü oyunu da tabii ki burada etkiliydi. Vazgeçmeden mücadelemizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

BALLET ŞOKU

Attığı üç golle galibiyetin başrolünü üstlenen Ballet, karşılaşmanın 90+1. dakikasında kırmızı kart gördü. 25 yaşındaki Kamerun asıllı İsviçreli futbolcu, gelecek hafta Galatasaray karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

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