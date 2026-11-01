Beşiktaş'a Kasımpaşa çelmesi!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta Beşiktaş, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak zirve takibinde 2 puanlık kritik bir kayıp yaşadı. Siyah-beyazlıların gollerini 28. dakikada Leandro Trossard ve 47. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti. 60. dakikada Cladio Winck ile farkı 1'e indiren Kasımpaşa, 87. dakikada Rafferty ile beraberliği sağladı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligde çıktığı son 4 maçın 2'sinde puan kaybetmiş oldu. Kara Kartal, 19 puana yükselerek 4. sırada yer aldı.

Kasımpaşa ise yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı. İstanbul ekibi, 17 puana yükselerek 5. sırada yer aldı.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Kasımpaşa ise Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak.