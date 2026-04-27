Corendon Alanyaspor-Samsunspor maçı (CANLI) Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor, Samsunspor'u konuk ediyor. Bu heyecanlı karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor ile Samsunspor kozlarını paylaşıyor. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan maçta Ozan Ergün düdük çalıyor. Karadeniz ekibi son maçında Beşiktaş'ı yenerek büyük moral depolamıştı.

CORENDON ALANYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA!

CORENDON ALANYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇ 11'LERİ

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Fatih, Ümit, Hadergjonaj, Ruan, Janvier, Maestro, İbrahim, Hwang, Mounie

Samsunspor: İrfan Can, Borevkovic, Yunus Emre, Ali Badra, Mendes, Yalçın, Ntcham, Soner, Tavsan, Holse, Mouandilmadji

CORENDON ALANYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Corendon Alanyaspor'un Samsunspor'u ağırladığı maç 17.00'de başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Alanya ekibi, Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacak. Karadeniz devi ise Galatasaray'ı ağırlayacak.

Çalhanoğlu'dan kötü haber! 2026 Dünya Kupası...
G.Saray'dan sürpriz forvet hamlesi!
DİĞER
12 yıllık evliliği bitiyor... Pelin Karahan boşanma sorusuyla karşılaştı: Tek cümlelik yanıtı çok konuşuldu!
Başkan Erdoğan hedefi açıkladı: Gelecek 3 yılda 3 milyon gence istihdam
G.Saray'ın yıldızına Napoli kancası!
G.Saray'dan transferde şampiyonluk hamlesi!
Fenerbahçe'nin rakibi Başakşehir! Fenerbahçe'nin rakibi Başakşehir! 16:07
G.Saray'dan sürpriz forvet hamlesi! G.Saray'dan sürpriz forvet hamlesi! 15:59
Dev derbide kazanan G.Saray Gain! Dev derbide kazanan G.Saray Gain! 15:06
Milli boksörlerden iki bronz madalya! Milli boksörlerden iki bronz madalya! 15:02
Tarihe geçen başarı! Budokaido... Tarihe geçen başarı! Budokaido... 14:54
Barcelona şampiyonluk için gün sayıyor! Barcelona şampiyonluk için gün sayıyor! 14:49
Daha Eski
Amedspor'da Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı! Amedspor'da Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı! 14:46
2027 Avrupa Halter Şampiyonası Türkiye’de! 2027 Avrupa Halter Şampiyonası Türkiye’de! 14:42
Milli masa tenisçiler dünya şampiyonasında! Milli masa tenisçiler dünya şampiyonasında! 14:35
Çalhanoğlu'dan kötü haber! 2026 Dünya Kupası... Çalhanoğlu'dan kötü haber! 2026 Dünya Kupası... 14:33
Göztepe'de ince hesaplar başladı! Göztepe'de ince hesaplar başladı! 14:28
Bodrum FK berabere kaldı! Bodrum FK berabere kaldı! 14:03