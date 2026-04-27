Corendon Alanyaspor-Samsunspor maçı (CANLI) Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor ile Samsunspor kozlarını paylaşıyor. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan maçta Ozan Ergün düdük çalıyor. Karadeniz ekibi son maçında Beşiktaş'ı yenerek büyük moral depolamıştı.
CORENDON ALANYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇ 11'LERİ
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Fatih, Ümit, Hadergjonaj, Ruan, Janvier, Maestro, İbrahim, Hwang, Mounie
Samsunspor: İrfan Can, Borevkovic, Yunus Emre, Ali Badra, Mendes, Yalçın, Ntcham, Soner, Tavsan, Holse, Mouandilmadji
CORENDON ALANYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Corendon Alanyaspor'un Samsunspor'u ağırladığı maç 17.00'de başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanıyor.
TRENDYOL SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA
Alanya ekibi, Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacak. Karadeniz devi ise Galatasaray'ı ağırlayacak.