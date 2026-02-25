Hacıosmanoğlu cesurdur, yoluna devam etmeli

Devlet Bahçeli, bahis ve şike operasyonu konusunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek veren açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Türk futbolunda yürütülen bahis ve şike soruşturmasına ilişkin değerlendirmeler yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu operasyon kapsamında doğru adımlar attığını vurgulayan Bahçeli, soruşturmanın önemine dikkat çekti.

Bahçeli, "Futbolda bahis ve şike soruşturmasının ne kadar önemli olduğunu söylemeliyim. Yakalarından tutulmalı, bu suretle mağduriyet yaşayan kulüplerimizin hakkı gözetilmelidir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Başkanı, bahis ve şike operasyonu için çok sağlıklı bir adım atmıştır; cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir" ifadelerini kullandı.