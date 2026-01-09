Göztepe mali kriterde zirvede

TFF'nin mali kriterlerini eksiksiz yerine getiren ve hiçbir vadesi gecikmiş borcu bulunmayan Göztepe, harcama limitlerinden tamamen muaf tutulma hakkını ikinci defa kazanmayı başardı. Sarı- kırmızılılar, sahip olduğu bu muafiyet sayesinde bütçesini stratejik hedeflerine uygun olarak yönetme ve istediği yatırımı yapma özgürlüğüne sahip tek kulüp olarak öne çıktı.