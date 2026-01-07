CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Üst sıralara çıkacağız

Üst sıralara çıkacağız

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Çaykur Rizespor’da milli stoper Samet Akaydin, hedeflerinin üst sıralar olduğunu söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 06:50
Üst sıralara çıkacağız

Akaydın, "Takımımızın kalitesinin, puan durumundaki yerini hak etmediğini düşünüyorum. Sonuç olarak çok geride kaldık. Bunları düzeltebilseydik daha farklı yerlerde olabilirdik. Kampta, yoğun çalışıyoruz. Güzel bir ortamımız var. İkinci yarıya daha iyi başlamak istiyoruz. Daha yukarıya tırmanmanız gerekiyor" dedi. 31 yaşındaki tecrübeli savunmacı, tek hayalinin A Milli Takımımız'la Dünya Kupası'na gitmek olduğunu da vurgulayarak, "Belki de futbol hayatımdaki son hayalim diyebilirim. Çok istiyorum. Onun için de bu sene çok çalışıyorum. Dünya Kupası'na gitmeyi çok istiyorum. İnşallah giderim. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiştim tekrar en iyi şekilde hizmet ederim" ifadelerini kullandı.

