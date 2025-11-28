CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Kocaelispor - Gençlerbirliği maçı CANLI İZLE: Kocaelispor-Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'ler!

Kocaelispor - Gençlerbirliği maçı CANLI İZLE: Kocaelispor-Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'ler!

Trendyol Süper Lig 14. haftasında heyecan İzmit’te başlayacak. Son haftalarda başarılı sonuçlar alarak 10. sıraya yükselen Kocaelispor, alt sıralardan çıkmaya çalışan Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. Peki maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Maç öncesi takımların muhtemel 11’leri, sakatlık ve eksik oyuncu bilgileri ile kadro analizleri futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 08:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kocaelispor - Gençlerbirliği maçı CANLI İZLE: Kocaelispor-Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'ler!

Kocaelispor-Gençlerbirliği maçını takip etmek için tıklayın!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası İzmit'te başlıyor. Son haftalarda etkileyici performans sergileyen ve 10. sıraya yükselen Kocaelispor, ligde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Başkent ekibi Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Kocaelispor-Gençlerbirliği maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Bu sezon ligde attığı 11 golün 7'sini duran toplardan kaydeden Kocaelispor, %63'lük oranla bu alanda Süper Lig'in zirvesinde bulunuyor. Gençlerbirliği ise duran toplardan kalesinde 5 gol gördü. Peki, Kocaelispor-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Süper Lig'in kritik karşılaşmasında 11'ler belli oldu mu? Kocaelispor - Gençlerbirliği maçı yayın bilgileri...

KOCAELİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Kocaelispor-Gençlerbirliği maçı Kocaeli Stadyumu'nda cuma akşamı (bu akşam) oynanacak.

KOCAELİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

KOCAELİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu keyifli mücadele futbolseverler tarafından beIN SPORTS 1 ekranlarından takip edilebilecek.

Kocaelispor Kulübü maç günü paylaşımı

Gençlerbirliği Spor Kulübü maç günü paylaşımı

KOCAELİSPOR – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI ÖN İZLEMESİ

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası İzmit'te başlıyor. Son haftalarda etkileyici performans sergileyen ve 10. sıraya yükselen Kocaelispor, ligde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Başkent ekibi Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Son 6 haftada 13 puan toplayan Selçuk İnan'ın öğrencileri, geçtiğimiz hafta zorlu Göztepe deplasmanından da puan çıkarmayı başardı. Bu süreçte rakiplerine yalnızca 3 gol izni veren Kocaelispor, üst üste iki iç saha maçına çıkacak. Yeşil-siyahlılar, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından 15. haftada Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Gençlerbirliği ise Başakşehir galibiyetinin ardından çıktığı Galatasaray deplasmanında galibiyete çok yaklaşsa da sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı ve 11 puanla 15. sırada yer alıyor. Bu sezon ligde attığı 11 golün 7'sini duran toplardan kaydeden Kocaelispor, %63'lük oranla bu alanda Süper Lig'in zirvesinde bulunuyor. Gençlerbirliği ise duran toplardan kalesinde 5 gol gördü.

Ev sahibi ekipte savunma oyuncusu Botond Balogh sarı kart cezası, golcü Petković ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Konuk ekipte Brezilyalı stoper Thalisson kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. İki genç teknik adam Selçuk İnan ve Volkan Demirel, geçen sezon farklı kulüplerin başında birbirine rakip olmuştu. Gaziantep FK ile Sipay Bodrum FK arasında 18 Ocak 2025'te oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.

MUHTEMEL 11'LER

Kocaelispor: Jovanovic, Oğuz, Syrota, Smolcic, Haidara, Linetty, Tayfur, Keita, Agyei, Can, Serdar.

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Zuzek, Goutas, Hanousek, Dele-Bashiru, Oğulcan, Koita, Göktan, Tongya, Niang.

KOCAELİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe maçı Macar basınında manşetlerde!
Ömer Üründül’den F.Bahçe'ye uyarı!
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
CANLI | Papa 14. Leo İstanbul'da! İkinci gün programı belli oldu
Duran'a çıkan kırmızı kart doğru mu?
Dünya devlerinin Victor Osimhen yarışı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Amed SK-Esenler Erokspor maçı yayın bilgileri! Amed SK-Esenler Erokspor maçı yayın bilgileri! 09:10
Ömer Üründül’den F.Bahçe'ye uyarı! Ömer Üründül’den F.Bahçe'ye uyarı! 08:58
Kocaelispor - Gençlerbirliği maçı bilgileri! Kocaelispor - Gençlerbirliği maçı bilgileri! 08:47
Duran'a çıkan kırmızı kart doğru mu? Duran'a çıkan kırmızı kart doğru mu? 08:33
Avrupa Ligi'nde 5. hafta tamamlandı! Avrupa Ligi'nde 5. hafta tamamlandı! 01:23
F.Bahçe evinde berabere kaldı! F.Bahçe evinde berabere kaldı! 01:18
Daha Eski
Tedesco'dan flaş G.Saray sözleri! Tedesco'dan flaş G.Saray sözleri! 01:18
İşte güncel ülke puanımız! İşte güncel ülke puanımız! 01:18
F.Bahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi sıralaması F.Bahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi sıralaması 01:18
F.Bahçe'nin kasasına giren rakam belli oldu! F.Bahçe'nin kasasına giren rakam belli oldu! 01:18
Trabzonspor, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini reddetti Trabzonspor, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini reddetti 01:18
İşte F.Bahçe'nin kalan maçları! İşte F.Bahçe'nin kalan maçları! 01:18