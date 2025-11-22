Zecorner Kayserispor-Gaziantep FK | CANLI

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'de 13. hafta Kayserispor-Gaziantep FK maçı ile başladı. Alt sıralardan kurtulmak isteyen ev sahibi ekip, Burak Yılmaz yönetiminde ilk 5 hedefinden olan Gaziantep FK karşısında 3 puan peşinde. Konuk takım ise yükselişine devam etmek için zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmak istiyor.

KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor - Gaziantep FK maçı, saat 14.30'da başladı. Mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetiyor.

KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LERİ Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Carole, Denswil, Opoku, Furkan, Bennasser, Mendes, Benes, Cardoso, Onugkha

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Tayyip, Arda, Semih, Ogün, Camara, Rodrigues, Kozlowski, Maxim, Bayo.

KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.