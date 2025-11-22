CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Zecorner Kayserispor-Gaziantep FK | CANLI

Zecorner Kayserispor-Gaziantep FK | CANLI

Trendyol Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Kayserispor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. 14.30'da başlayan mücadelede Mehmet Türkmen düdük çalıyor. Mücadeleye dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 14:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Zecorner Kayserispor-Gaziantep FK | CANLI

Süper Lig'de 13. hafta Kayserispor-Gaziantep FK maçı ile başladı. Alt sıralardan kurtulmak isteyen ev sahibi ekip, Burak Yılmaz yönetiminde ilk 5 hedefinden olan Gaziantep FK karşısında 3 puan peşinde. Konuk takım ise yükselişine devam etmek için zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmak istiyor.

KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor - Gaziantep FK maçı, saat 14.30'da başladı. Mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetiyor.

KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LERİ

Kayserispor:

Onurcan, Ramazan, Carole, Denswil, Opoku, Furkan, Bennasser, Mendes, Benes, Cardoso, Onugkha

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Tayyip, Arda, Semih, Ogün, Camara, Rodrigues, Kozlowski, Maxim, Bayo.

KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Saran Lewandowski ile başlıyor!
G.Saray'ın Lookman planı! Osimhen ve...
DİĞER
Okan Buruk’tan 11’de büyük sürpriz! Yaklaşık iki yıl sonra...
Başkan Erdoğan'dan G20'ye "adil olun" çağrısı! Küresel ticarette değişiklik şart
Yıldız isimle ayrılık! 3 talip...
F.Bahçe'ye transfer şoku! Plan alt üst oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fulham-Sunderland maçı hangi kanalda? Fulham-Sunderland maçı hangi kanalda? 14:12
VAR hakemi açıklandı! VAR hakemi açıklandı! 13:53
Liverpool-Nottingham Forest maçı canlı yayın bilgileri! Liverpool-Nottingham Forest maçı canlı yayın bilgileri! 13:51
G.Saray'ın Lookman planı! Osimhen ve... G.Saray'ın Lookman planı! Osimhen ve... 13:37
Burnley-Chelsea maçı hangi kanalda? Burnley-Chelsea maçı hangi kanalda? 13:23
Saran Lewandowski ile başlıyor! Saran Lewandowski ile başlıyor! 13:19
Daha Eski
Galatasaray-Gençlerbirliği maçı canlı yayın bilgileri! Galatasaray-Gençlerbirliği maçı canlı yayın bilgileri! 13:09
İstanbulspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda? İstanbulspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda? 11:54
Boluspor - Amed SK maçı ne zaman? Boluspor - Amed SK maçı ne zaman? 11:39
Atakaş Hatayspor - Atko Grup Pendikspor maçı detayları! Atakaş Hatayspor - Atko Grup Pendikspor maçı detayları! 11:27
Napoli - Atalanta maçı canlı izleme bilgileri! Napoli - Atalanta maçı canlı izleme bilgileri! 11:23
Bandırmaspor - Çorum FK maçı tüm detayları! Bandırmaspor - Çorum FK maçı tüm detayları! 11:15