Göztepe’de değişim

Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, G.Birliği galibiyetine rağmen takım içindeki performans dengesizliğini yeni isimlere şans vererek çözmeyi planlıyor. 10 numara Olaitan, formunu yükselten Efkan'a yerini kaptırdı. Sağ kanatta ise Arda Okan ile Ruan arasında ciddi bir rekabet yaşanıyor.

Sakatlıklar nedeniyle son maçta ilk 11'de başlayan stoper Taha, başarılı performansıyla teknik heyetten tam not aldı. Hücumda sakatlıktan dönen Sabra, ilk 11 için büyük bir istekle çalışıyor ve Janderson'la forma rekabetine girdi. Form grafiğini yükselten Juan'ın ise ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdığı gelen bilgiler arasında.