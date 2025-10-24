30 milyon prim

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Süper Lig'de 4 maçtır bileği bükülmeyen ve son olarak güçlü rakibi Beşiktaş'ı deplasmanda yenen Gençlerbirliği, evindeki Konya maçı hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılara bir jest de yeni başkan Mehmet Kaya'dan geldi. Başkanlığa Beşiktaş galibiyetiyle başlayan Kaya, büyük bir jeste imza atarak, takıma kendi şahsi bütçesinden 30 milyon TL prim verdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 06:50
Süper Lig'de 4 maçtır bileği bükülmeyen ve son olarak güçlü rakibi Beşiktaş'ı deplasmanda yenen Gençlerbirliği, evindeki Konya maçı hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılara bir jest de yeni başkan Mehmet Kaya'dan geldi. Başkanlığa Beşiktaş galibiyetiyle başlayan Kaya, büyük bir jeste imza atarak, takıma kendi şahsi bütçesinden 30 milyon TL prim verdi.

