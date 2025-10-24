30 milyon prim

Süper Lig'de 4 maçtır bileği bükülmeyen ve son olarak güçlü rakibi Beşiktaş'ı deplasmanda yenen Gençlerbirliği, evindeki Konya maçı hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılara bir jest de yeni başkan Mehmet Kaya'dan geldi. Başkanlığa Beşiktaş galibiyetiyle başlayan Kaya, büyük bir jeste imza atarak, takıma kendi şahsi bütçesinden 30 milyon TL prim verdi.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER