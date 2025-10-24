30 milyon prim

Süper Lig'de 4 maçtır bileği bükülmeyen ve son olarak güçlü rakibi Beşiktaş'ı deplasmanda yenen Gençlerbirliği, evindeki Konya maçı hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılara bir jest de yeni başkan Mehmet Kaya'dan geldi. Başkanlığa Beşiktaş galibiyetiyle başlayan Kaya, büyük bir jeste imza atarak, takıma kendi şahsi bütçesinden 30 milyon TL prim verdi.