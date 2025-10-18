Samsunspor hazır

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Kayserispor ve Konferans Ligi'nde D.Kiev maçları için umut dağıttı. 9 Kasım'a kadar 6 maç oynayacaklarının altını çizen Bilen, "Kayseri'de hedefimiz 3 puan. Ancak yenemiyorsak da yenilmemeliyiz. D.Kiev maçı Varşova galibiyetinden sonra anlam kazanacak, o galibiyeti taçlandıracak bir maç olacak. Kazanırsak gruptan rahat çıkacağız gibi gözüküyor. Zorlu bir döneme girdik. Kadro derinliğimiz, oyuncularımızın moral ve motivasyonu bize güç veriyor. Şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine de inancımız tamdır" diye konuştu.