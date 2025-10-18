CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Samsunspor hazır

Samsunspor hazır

9 Kasım’a kadar 6 maça çıkacak Samsunspor’da Başkan Vekili Bilen, bu zorlu periyoda hazır olduklarını vurguladı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samsunspor hazır

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Kayserispor ve Konferans Ligi'nde D.Kiev maçları için umut dağıttı. 9 Kasım'a kadar 6 maç oynayacaklarının altını çizen Bilen, "Kayseri'de hedefimiz 3 puan. Ancak yenemiyorsak da yenilmemeliyiz. D.Kiev maçı Varşova galibiyetinden sonra anlam kazanacak, o galibiyeti taçlandıracak bir maç olacak. Kazanırsak gruptan rahat çıkacağız gibi gözüküyor. Zorlu bir döneme girdik. Kadro derinliğimiz, oyuncularımızın moral ve motivasyonu bize güç veriyor. Şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine de inancımız tamdır" diye konuştu.

F.Bahçe'den Ceballos hamlesi!
G.Saray'a gençlik aşısı! Buruk yeşil ışık yaktı
DİĞER
Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe'deki kadro dışı kararlarına olay yorum: "Eğer devamı gelirse bilin ki..."
Kara para baronlarına savaş açıldı! Can Holding, SBK Laleli dövizcileri... Operasyon üstüne operasyon
İrfan Can'dan ayrılık sinyali!
Tedesco 11'den çekti! Premier Lig'e geri dönüyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
6 gollü düelloda PSG ile Strasbourg yenişemedi 6 gollü düelloda PSG ile Strasbourg yenişemedi 00:29
Kokoskov: Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda... Kokoskov: Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda... 23:44
Kokoskov: Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda... Kokoskov: Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda... 23:44
6 gollü düelloda PSG ile Strasbourg yenişemedi 6 gollü düelloda PSG ile Strasbourg yenişemedi 23:41
Kayseri'de Jung 3 ay yok! Kayseri'de Jung 3 ay yok! 23:17
İlkay Gündoğan’dan Sane’ye destek! İlkay Gündoğan’dan Sane’ye destek! 23:16
Daha Eski
Beşiktaş'ın yeni takım kaptanları belli oldu! Beşiktaş'ın yeni takım kaptanları belli oldu! 23:16
Tedesco 11'den çekti! Premier Lig'e geri dönüyor Tedesco 11'den çekti! Premier Lig'e geri dönüyor 23:16
Anadolu Efes evinde kayıp! Anadolu Efes evinde kayıp! 23:16
Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! 23:16
Gündoğan'dan teknik direktörlük açıklaması! Gündoğan'dan teknik direktörlük açıklaması! 23:16
Lille'den Berke Özer açıklaması! Lille'den Berke Özer açıklaması! 23:16