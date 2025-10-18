CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Gençlerbirliği’nde seçim kararı

Gençlerbirliği Yönetim Kurulu, seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Gençlerbirliği Yönetim Kurulu, seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldı. Olağanüstü Genel Kurul'da yapılacak seçimin 29 Kasım'da yapılacağı duyuruldu. Başkent ekibinde Osman Sungur'un istifasıyla boşalan başkanlığa, yönetim kurulunda yapılan oylamayla Mehmet Kaya seçilmişti. Başkanın, genel kurulda belirlenmesini talep eden kurul üyeleri, imza kampanyası başlatmıştı.

