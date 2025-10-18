Antalyaspor’dan hakem açıklaması

Antalyaspor, hakem atamalarıyla ilgili olarak kamuoyuna bir duyuru yayımladı. Yönetim, ligin geride kalan 8 haftasında dört kez tecrübesiz hakemlerin maçlarına atandığına dikkat çekerek, hakem atamalarında liyakat, denge ve adaletin gözetilmesi çağrısında bulundu. Kırmızı-beyazlılar, Türk futbolunun adalet, emek ve saygı temelleri üzerinde yükselmesi gerektiğini vurguladı.