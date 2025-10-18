Hayırlı olsun Erol Bulut

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile yarın deplasmanda yapacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Kırmızı-beyazlıların antrenmanında ise sürpriz ziyaretçileri vardı. Akdeniz ekibinin 07 Gençlik Taraftar Grubu, yeni teknik direktörleri Erol Bulut'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu ve Gaziantep FK karşılaşması için başarı diledi.
