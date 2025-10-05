Kasımpaşa-Konyaspor maçı izle | Kasımpaşa-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa-Tümosan Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek. Ligde çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, taraftarı önünde 3 puan alarak çıkış yakalamak istiyor. Diğer yandan Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor, ligde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılırken, zorlu maçta kazanmayı hedefliyor. Peki, Kasımpaşa-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

KASIMPAŞA-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Tümosan Konyaspor maçı 5 Ekim Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.

KASIMPAŞA-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Tümosan Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KASIMPAŞA-KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Baldursson, Ben Ouanes, Cem, Ali Yavuz, Fall, Gueye

Konyaspor: Deniz, Andzouna, Adil, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Melih, Bjorlo, Muleka, Umut Nayir