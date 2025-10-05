CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Kasımpaşa-Konyaspor maçı izle | Kasımpaşa-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa-Konyaspor maçı izle | Kasımpaşa-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek. Yeni sezonda oynadığı 7 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Kasımpaşa, kritik maçta 3 puan almayı hedefliyor. Recep Uçar yönetiminde oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Konyaspor ise zorlu maçta çıkış arıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Kasımpaşa-Konyaspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Kasımpaşa-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 09:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kasımpaşa-Konyaspor maçı izle | Kasımpaşa-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa-Tümosan Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek. Ligde çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, taraftarı önünde 3 puan alarak çıkış yakalamak istiyor. Diğer yandan Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor, ligde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılırken, zorlu maçta kazanmayı hedefliyor. Peki, Kasımpaşa-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

KASIMPAŞA-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Tümosan Konyaspor maçı 5 Ekim Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.

KASIMPAŞA-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Tümosan Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KASIMPAŞA-KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Baldursson, Ben Ouanes, Cem, Ali Yavuz, Fall, Gueye

Konyaspor: Deniz, Andzouna, Adil, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Melih, Bjorlo, Muleka, Umut Nayir

ASpor CANLI YAYIN

G.Saraylıları endişelendiren gelişme! Okan Buruk...
Ahmet Çakar'dan Yasin Kol'a sert eleştiri!
DİĞER
Fenerbahçe'de futbolcular Sadettin Saran ile konuştu! Kritik maç öncesi mesajı verildi...
Türkiye'ye dönen aktivistler savcılık ifadelerinde İsrail zulmünü anlattı: "4 gün boyunca su vermediler"
Tedesco: Rakiple işimiz yok!
Üründül: G.Saray'ın aldığı puan...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Kırmızı görse kimse itiraz edemezdi" "Kırmızı görse kimse itiraz edemezdi" 08:45
Sarıyerspor-Sakaryaspor maçı ne zaman? Sarıyerspor-Sakaryaspor maçı ne zaman? 08:45
Üründül: G.Saray'ın aldığı puan... Üründül: G.Saray'ın aldığı puan... 08:45
Samsunspor-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Samsunspor-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 08:04
Bugünkü maçlar 5 Ekim 2025 Pazar Bugünkü maçlar 5 Ekim 2025 Pazar 07:25
Buruk'tan Icardi sözleri! "Isınmaya çıkmama nedeni..." Buruk'tan Icardi sözleri! "Isınmaya çıkmama nedeni..." 00:29
Daha Eski
G.Saray'dan flaş paylaşım! G.Saray'dan flaş paylaşım! 00:29
Sergen Yalçın: 2 puan kaybettik! Sergen Yalçın: 2 puan kaybettik! 00:29
Buruk: Maçta bariz hakem hataları vardı Buruk: Maçta bariz hakem hataları vardı 00:29
Derbi tekrar edilebilir! İşte o flaş iddia Derbi tekrar edilebilir! İşte o flaş iddia 00:29
Singo stattan böyle ayrıldı! Singo stattan böyle ayrıldı! 00:29
Derbide kazanan çıkmadı! Derbide kazanan çıkmadı! 00:29