CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Galatasaray-Beşiktaş derbisi tekrar edilebilir! İşte o flaş iddia

Galatasaray-Beşiktaş derbisi tekrar edilebilir! İşte o flaş iddia

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan ve 1-1'lik eşitlik ile sonuçlanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından flaş bir iddia ortaya atıldı. Dev derbinin TFF'nin incelemesinin ardından tekrar edilebileceği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 00:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray-Beşiktaş derbisi tekrar edilebilir! İşte o flaş iddia

beIN Sports hakem yorumcusu Deniz Çoban, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tekrar edilebileceğini öne sürdü. İşte Deniz Çoban'ın beIN Sports'taki o yorumu...

"HAKEM YANLIŞA İMZA ATTI"

Beşiktaş oyuncu değişikliği yaptı. Osimhen'in sakatlığı için hakem oyunu durdurdu. Oyun hakem atışıyla başladı. 10 saniye falan oyunda kaldı, kenardan uyarı geldi. Beşiktaş takımı oyuncu değiştirecek uyarısı geldi. Hakem oyunu durdurdu. Oyunun devam ettiği durumda bir oyuncu değişikliği için oyun durdurulmaz. Hakem oyunu durdurarak bir yanlışa imza attı.

"TALİMATA GÖRE 3 DEFA OYUN DURDURULUR"

Beşiktaş iki oyuncu değişikliğini hazır ettiği halde birincisi değiştikten sonra hakem oyunu başlatmış olabilir. Hakem için önemli bir hata. Bu neden önemli? Futbol oyun kurallarına ve talimatına göre, her takım 5 oyuncu değiştirebilir, devre arası yapmadığı sürece oyunu 3 defa durdurarak 5 değişiklik yapabilir.

"BEŞİKTAŞ 4 DEFA DURDURDU"

2 defa durmuş oldu burada. Beşiktaş, 2 defa daha değişiklik için oyunu durdurdu. Talimatta yazdığı şekliyle en fazla 3 defa durdurabilecekken değişiklik için Beşiktaş, 4 defa durdurmuş oldu.

"BU FARK ETMEZ"

Galatasaray, oyuncu değiştirirken Beşiktaş da yaptı. Bu fark etmiyor. Her iki takım da ayrı ayrı yapmış sayılıyor.

"MHK, HAKEMDEN EK RAPOR İSTEYECEK"

Bu durumla ilgili itiraz olursa, bu itiraz TFF'ye yapılacak. İtirazın neticesinde TFF, MHK'den görüş isteyecek. Bir izahat isteyecek. MHK de hakemden ek rapor isteyecektir. Hakem için bu olay nasıl gerçekleşti, hakem neden böyle uygulama yaptı ek raporu MHK'ye verecek. MHK bununla ilgili TFF'ye görüş bildirecek.

"TFF DERBİYİ TEKRAR EDEBİLİR"

Buna göre TFF skoru tescil edebilir, oyuncu değişikliği anından itibaren oynatabilir, baştan tekrar oynatabilir. Yetki TFF'dedir. Yasin Kol'un vereceği ek rapor, burada yaşananları aydınlatması açısından çok önemli.

Buruk'tan Icardi sözleri! "Isınmaya çıkmama nedeni..."
Sergen Yalçın: 2 puan kaybettik!
DİĞER
Okan Buruk’tan derbi sonrası hakem tepkisi! “Arda Kardeşler’in yaptığını yaptı”
CANLI ANLATIM | Sumud Filosu'nda yer alan kahramanlarımız ülkeye döndü! 137 aktivist İstanbul'da
Buruk: Maçta bariz hakem hataları vardı
Singo stattan böyle ayrıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Madrid evinde kazandı! Madrid evinde kazandı! 00:18
Efeler'in rakipleri belli oldu! Efeler'in rakipleri belli oldu! 23:31
G.Saray'dan flaş paylaşım! G.Saray'dan flaş paylaşım! 23:18
Sergen Yalçın: 2 puan kaybettik! Sergen Yalçın: 2 puan kaybettik! 22:52
"3 puana daha yakındık!" "3 puana daha yakındık!" 22:44
Buruk: Maçta bariz hakem hataları vardı Buruk: Maçta bariz hakem hataları vardı 22:42
Daha Eski
Uğurcan Çakır: 10 kişi kaldıktan sonra... Uğurcan Çakır: 10 kişi kaldıktan sonra... 22:41
Sultanlar'ın rakipleri belli oldu! Sultanlar'ın rakipleri belli oldu! 22:40
Singo stattan böyle ayrıldı! Singo stattan böyle ayrıldı! 22:34
Orkun Kökçü: 1 kişi fazlaydık ama... Orkun Kökçü: 1 kişi fazlaydık ama... 22:18
Lemina: Daha iyi başlayabilirdik Lemina: Daha iyi başlayabilirdik 22:15
Abraham: Mutlu değiliz! Abraham: Mutlu değiliz! 22:14