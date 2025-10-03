CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
PFDK'dan Arda Kardeşler'e ceza

PFDK'dan Arda Kardeşler'e ceza

PFDK, üst klasman hakemi Arda Kardeşler'i 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdiğini açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 14:06
PFDK'dan Arda Kardeşler'e ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), üst klasman hakemi Arda Kardeşler'i 15 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre PFDK, MHK Talimatı 40/a ve FDT'nin 25/2. maddeleri uyarınca hakem Arda Kardeşler'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanaoğlu, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor-Gaziantep FK müsabakasının ardından hakem Arda Kardeşler'in verdiği bir kararla ilgili "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Elbette ki bunun bedeli çok ağırdır. Bunun arkasında ne varsa bunu çözmek benim görevimdir." açıklamasını yapmıştı.

Arda Kardeşler ise bu olayın sonrasında başka bir televizyon kanalında Hacıosmanoğlu'nun sözlerine karşılık vermişti.

