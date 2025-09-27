Gaziantep FK 2-2 Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Samsunspor, Trendyol Süper Lig 7. hafta maçında Gaziantep FK ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Ev sahibi ekibin gollerini 45+1. dakikada Christopher Lungoyi ve 75. dakikada Myenty Abena kaydederken konuk ekibin golleri 4. dakikada van Drongelen ve 19. dakikada Cherif Ndiaye'den geldi.
Samsunspor'un mücadeledeki 2. golünü kaydeden Cherif Ndiaye, 45+5. dakikada 2. sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu karşılaşmayla birlikte Gaziantep FK 11, Samsunspor ise 12 puana yükseldi.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak. Samsunspor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.