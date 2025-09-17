Fatih Karagümrük-Başakşehir maçı izle | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile RAMS Başakşehir karşı karşıya gelecek. Avrupa mücadelelerinden dolayı ertelenen karşılaşmada kozlarını paylaşmaya hazırlanan İstanbul takımları, 3 puan alarak çıkış arıyor. Turuncu-lacivertlilerin başında ilk maçına çıkmaya hazırlanan Nuri Şahin ise kazanarak yeni görevine başlamayı hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 09:22
Fatih Karagümrük-Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile RAMS Başakşehir karşı karşıya gelecek. Nuri Şahin yönetiminde ilk maçına çıkmaya hazırlanan turuncu-lacivertliler, zorlu deplasmanda galibiyet almayı hedefliyor. İstanbul takımlarının heyecan dolu karşılaşmasında hangi ekibin kazanacağı merak edilirken, futbolseveler "Karagümrük-Başakşehir maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

FATİH KARAGÜMRÜK-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 1. erteleme maçında oynanacak Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

