Fatih Karagümrük-Başakşehir maçı izle | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile RAMS Başakşehir karşı karşıya gelecek. Nuri Şahin yönetiminde ilk maçına çıkmaya hazırlanan turuncu-lacivertliler, zorlu deplasmanda galibiyet almayı hedefliyor. İstanbul takımlarının heyecan dolu karşılaşmasında hangi ekibin kazanacağı merak edilirken, futbolseveler "Karagümrük-Başakşehir maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

FATİH KARAGÜMRÜK-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 1. erteleme maçında oynanacak Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.