Ziraat Türkiye Kupası
Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puanla ayrılıp yeni sezonda başarı iddiasını sürdürmek istiyor. Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 21:21 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 21:22
Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 4. hafta müsabakasında Antalyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Corendon Airlines Park'ta oynanacak karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalıyor.

Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Antalyaspor - Fatih Karagümrük MAÇI 11'LER

Antalyaspor : Cuesta, Paal, Dzhikiya, Giannetti, Bünyamin, Ceesay, van de Streek, Storm, Abdülkadir, Güray, Cvancara

Karagümrük: Grbic, Balkovec, Anıl Yiğit, Muhammed, Atakan, Serginho, Johnson, Barış, Tarık Buğra, Tiago, Gray

Antalyaspor - Fatih Karagümrük MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

