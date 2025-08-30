GALATASARAY RİZESPOR MAÇI 11'ler belli oldu! Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. İlk 3 maçta kalesinde gol görmeyen sarı kırmızılılar, Rizespor karşısından da aynı şekilde ayrılırsa Süper Lig tarihinde bir ilki başarmış olacak. Kurduğu kadro ile bir yandan Süper Lig'de ve bir yandan da Avrupa'da başarı hedefleyen Aslan'da bu hafta da kazanan kadro değişmeyecek ve Osimhen tek forvet oynayacak. Peki Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maça dair tüm detaylar...

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Sane, Osimhen

Çaykur Rizespor: Erdem, Hojer, Samet, Alikulov, Taha, Papanikolaou, Laçi, Mithat, Olawoyin, Halil, Ali Sowe

HEDEF 4'TE 4

Ligde 3'te 3 ile 9 puan toplayan sarı-kırmızılılar, averajla liderlik koltuğunda bulunuyor. Ligde 1 maç eksiği olan yeşil-mavililer ise 1 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 1 puan ve averajla 13. sırada yer aldı. Lige iyi başlangıç yapan Galatasaray, Rizespor'u da mağlup ederek, yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

47. RANDEVU

Galatasaray ile Rizespor, Süper Lig'de bugüne kadar 46 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 32 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 113 golüne, Rize ekibi 47 golle karşılık verdi. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan müsabakaları Galatasaray, 5-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı.

SON 10 MAÇIN 8'İ GALATASARAY'IN

Galatasaray ile Rizespor arasındaki son mücadelelerde sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. İki takım 9'u Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere yapılan son 10 maçta sarı-kırmızılılar 8, yeşil-mavililer de 2 galibiyet aldı.

14 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Son resmi maçlarda Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı müsabakaların hepsini kazandı. Aslan, bu süreçte Süper Lig'de 11, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 olmak üzere toplam 14 müsabakadan galip ayrıldı.

SON 8 MÜSABAKADA KALESİNİ GOLE KAPADI

Galatasaray, oynadığı son 8 resmi karşılaşmada kalesinde gol görmedi. Son olarak geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Sivasspor'u 4-1 yendiği müsabakada gol yiyen sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından ligde 7, Türkiye Kupası'nda da 1 mücadelede kalesini gole kapadı. Cimbom, ligde bu sezon Trabzonspor ve Göztepe ile gol yemeyen 3 takım arasında yer alıyor. Süper Lig'de oynadığı ilk 3 maçta kalesinde gol görmeyen Galatasaray, Rizespor'a da gol izni vermeden kazanırsa, lig tarihinde ilk 4 müsabakadan bu şekilde galip ayrılan ilk takım olacak.

EVİNDE YENİLMİYOR

Süper Lig'de iç sahada 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, daha sonra yenilmedi. Bu maçın ardından evinde geçtiğimiz sezon 18, bu sezon da 1 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 16 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

BARIŞ ALPER YILMAZ VE EREN ELMALI'DAN 3'ER GOL

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 3 müsabakada rakip fileleri 10 kez havalandırdı ve en golcü takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz ile Eren Elmalı attıkları 3'er golle ön plana çıktı. Diğer golleri ise Mauro Icardi, Victor Osimhen, Leroy Sane ile Fatih Karagümrük karşılaşmasında da Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.

OKAN BURUK İLE İLHAN PALUT 8. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, bugüne kadar 7 karşılaştı. Geride kalan mücadelelerde Buruk; Galatasaray ve Başakşehir'i, Palut ise Göztepe, Konyaspor ve Rizespor'u çalıştırıyordu. Oynanan 7 maçta Okan Buruk'un ekipleri 6 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi.

ALİ YILMAZ DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Rizespor arasında oynanacak maçı hakemi Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Batuhan Kolak olacak.