Rizespor’da tek sorun gol

Alanyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Çaykur Rizespor gol yollarında sıkıntı yaşıyor. Ali Sowe'la önemli pozisyonlardan faydalanamayan Karadeniz ekibinde teknik direktör İlhan Palut "Maalesef çok gol kaçırıyoruz. Yakaladığımızı değerlendirip puan olarak da daha iyi bir seviyeye gelmemiz lazım. Adım adım daha iyi olacağız" dedi.
