Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 12:04 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 12:13
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında heyecan; 15 Ağustos Cuma, 16 Ağustos Cumartesi, 17 Ağustos Pazar ve 18 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

15 AĞUSTOS CUMA

21.30 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Ozan Ergün

16 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.00 Kocaelispor - Samsunspor: Zorbay Küçük

21.30 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

21.30 Göztepe - Fenerbahçe: Yasin Kol

17 AĞUSTOS PAZAR

19.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu

19.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe

21.30 Beşiktaş - Eyüpspor: Halil Umut Meler

21.30 RAMS Başakşehir - Kayserispor: Kadir Sağlam

18 AĞUSTOS PAZARTESİ

21.30 Kasımpaşa - Trabzonspor: Cihan Aydın

