Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında heyecan; 15 Ağustos Cuma, 16 Ağustos Cumartesi, 17 Ağustos Pazar ve 18 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:
15 AĞUSTOS CUMA
21.30 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Ozan Ergün
16 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.00 Kocaelispor - Samsunspor: Zorbay Küçük
21.30 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
21.30 Göztepe - Fenerbahçe: Yasin Kol
17 AĞUSTOS PAZAR
19.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu
19.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe
21.30 Beşiktaş - Eyüpspor: Halil Umut Meler
21.30 RAMS Başakşehir - Kayserispor: Kadir Sağlam
18 AĞUSTOS PAZARTESİ
21.30 Kasımpaşa - Trabzonspor: Cihan Aydın