Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray ve Fenerbahçe Süleyman Seba'yı andı

Galatasaray ve Fenerbahçe Süleyman Seba'yı andı

Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, Beşiktaş'a futbolcu, yönetici ve başkan olarak hizmet veren kazandırdığı başarılarla camianın efsane isimleri arasına giren Süleyman Seba'yı, vefatının 11. yılında andı.

13 Ağustos 2025 Çarşamba
Galatasaray ve Fenerbahçe Süleyman Seba'yı andı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 11. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ise, "Türk futbolunun sembol isimlerinden, Beşiktaş JK Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 11. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

