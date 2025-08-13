Galatasaray ve Fenerbahçe Süleyman Seba'yı andı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 11. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ise, "Türk futbolunun sembol isimlerinden, Beşiktaş JK Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 11. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.
