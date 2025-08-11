Samsun çıtayı yükseltti

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, takıma önemli isimleri kazandırdıklarını ve transferlerin devam edeceğini söyledi. Yıldırım, "Samsunspor artık çıtayı yavaş yavaş yükseltiyor. Belki bu sene Samsunspor tarihinin en pahalı takımı olacak. Biz bunun için çalışıyoruz. 6 tane transfer yapacağız dedik. Afanso Sousa bizimle olacaktı. Uçağa bineceği esnada hamile olan eşi havaalanında rahatsızlanınca hastaneye gittiler ve geceyi de hastanede geçirmişler. Bazı kontroller yapılacakmış. İyi olduğunu söyledi ama çocuğun düşme ihtimali var dediler. Biz kulübüyle ve oyuncuyla her konuda anlaştık. Net bir şekilde Afanso Sousa Samsunspor'da diyebiliriz. Ona da burada güzel bir karşılama yapacağız" dedi.

Kazandık sevinçliyiz

Sezonun ilk maçından galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Yüksel Yıldırım, "Sıcak ve nemli bir havada 2-1 yenmek bizim için mutluluk verici bir şey. Son 5 dakika stres yaşadık. Maçı 2-1 kazandık, sevinçliyiz" ifadelerini kullandı.

Silas'ı istiyoruz

Stuttgart forması giyen ve Samsunspor-Gençlerbirliği maçını tribünde izleyen Silas Katompa Mvumpa hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Yıldırım, "Takımından izin almış maçı izlemeye geldi. Silas bizim istediğimiz bir oyuncu. İhtiyacımız var" dedi