Çaykur Rizespor-Göztepe | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor, İzmir ekibi Göztepe'yi konuk ediyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta Mehmet Türkmen düdük çalıyor. Lige galibiyet ile başlamak isteyen iki takımın kıran kırana mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR-GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Erdem, Taha Şahin, Mocsi, Samet, Hojer, Mithat, Papanikolaou, Mihaila, Laçi, Olawoyin, Sowe

Göztepe: Lis, Arda, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Cherni, Rhaldney, Miroshi, Olaitan, Janderson, Juan

ÇAYKUR RİZESPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

10 Ağustos Pazar günü saat 19:00'da başlayan Çaykur Rizespor-Göztepe mücadelesi, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.