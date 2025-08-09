CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Reeder Samsunspor-Gençlerbirliği | CANLI

Reeder Samsunspor-Gençlerbirliği | CANLI

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Reeder Samsunspor, Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 18:53
Reeder Samsunspor-Gençlerbirliği | CANLI

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Reeder Samsunspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Geçtiğimiz sezonu 3. sırada bitiren Karadeniz ekibi, Trendyol Süper Lig'e yeniden "merhaba" diyen Ankara temsilcisi ile kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

REEDER SAMSUNSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI İLK 11'LER

Reeder Samsunspor: Okan, Satka, Drongelen, Tomasson, Zeki, Ntcham, Celil, Holse, Emre, Dimata, Marius

Gençlerbirliği: Gökhan, Abdürrahim, Zuzek, Goutas, Pedro, Metehan, Etebo, Kyabou, Fıratcan, Nalepa, Popa

REEDER SAMSUNSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

9 Ağustos Cumartesi günü saat 19:00'da başlayan Reeder Samsunspor-Gençlerbirliği mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

