Hesap.com Antalyaspor-Kasımpaşa | CANLI İZLE

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de ilk hafta mücadelesinde taraftarı önünde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Mücadelenin hakemi ise Alper Akarsu. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Antalyaspor - Kasımpaşa maçı 9 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ Antalyaspor:
ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ
Antalyaspor:Abdullah, Güray, Veysel, Bahadır, Paal, Kaluzinski, Soner, van de Streek, Abdülkadir, Storm, Cvancara
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Espinoza, Cafu, Hajradinovic, Baldursson, Fall, Ben Ouanes, Gueye