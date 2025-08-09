CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Hesap.com Antalyaspor-Kasımpaşa | CANLI İZLE

Hesap.com Antalyaspor-Kasımpaşa | CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Hesap.com Antalyaspor, kendi evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 21:19
Hesap.com Antalyaspor-Kasımpaşa | CANLI İZLE

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de ilk hafta mücadelesinde taraftarı önünde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Mücadelenin hakemi ise Alper Akarsu. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Kasımpaşa maçı 9 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

Antalyaspor:

Abdullah, Güray, Veysel, Bahadır, Paal, Kaluzinski, Soner, van de Streek, Abdülkadir, Storm, Cvancara

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Espinoza, Cafu, Hajradinovic, Baldursson, Fall, Ben Ouanes, Gueye

