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Haberler Süper Lig Başkandan horon şovu

Başkandan horon şovu

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Rize’de horon tepti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50
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Başkandan horon şovu

Çaykur Rizespor'un Rize'nin İkizdere ilçesinde organize edilen "Birlik ve Beraberlik Şöleni" sona erdi. Anzer Yaylası'nda düzenlenen şölenin kapanış programına TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da katıldı. Başkan Hacıosmanoğlu, Trabzonspor ve Rizespor taraftarlarının daha önce birlikte maç izlediğine değinerek, "Aramızda sadece bir dere var, komşuyuz. Zaman zaman istemediğimiz olaylar yaşansa da biz hep kardeşiz" dedi. Şenlikte, Hacıosmanoğlu, Rizespor Başkanı İbrahim Turgut ve teknik direktör İlhan Palut, vatandaşlarla birlikte bir süre horon tepti.

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