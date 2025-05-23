1. Lig'den düşen Ş.Urfa'nın 19 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Uchenna Ogundu, paylaşılamıyor. Sözleşmesindeki "Bir alt lige düşülürse serbest kalır" maddesini işleterek takımdan ayrılan genç santrfora Süper Lig'den Fenerbahçe, Samsunspor ve Başakşehir'in yanı sıra Avrupa'dan da birçok kulübün ilgisinin olduğu öğrenildi. Sürati, tekniği ve dripling yeteneğiyle dikkat çeken Ogundu, oyun tarzı nedeniyle Galatasaray'ın yıldız golcüsü Osimhen'e benzetiliyor. Sezon başında Nijerya'da Diamond Academy'den transfer edilen 1.88 boyundaki Nijeryalı forvet, 19 maçta 6 gol, 2 asistlik performansına rağmen Ş.Urfa ekibinin ligden düşmesine engel olamadı.