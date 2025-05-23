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Haberler Süper Lig Ogundu paylaşılamıyor

Ogundu paylaşılamıyor

Şanlıurfa’dan “Alt lige düşülürse serbest kalır” maddesiyle ayrılan, tarzı Osimhen’e benzetilen 19 yaşındaki Nijeryalı golcüye, F.Bahçe, Başakşehir ve Samsunspor talip

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 06:50
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Ogundu paylaşılamıyor

1. Lig'den düşen Ş.Urfa'nın 19 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Uchenna Ogundu, paylaşılamıyor. Sözleşmesindeki "Bir alt lige düşülürse serbest kalır" maddesini işleterek takımdan ayrılan genç santrfora Süper Lig'den Fenerbahçe, Samsunspor ve Başakşehir'in yanı sıra Avrupa'dan da birçok kulübün ilgisinin olduğu öğrenildi. Sürati, tekniği ve dripling yeteneğiyle dikkat çeken Ogundu, oyun tarzı nedeniyle Galatasaray'ın yıldız golcüsü Osimhen'e benzetiliyor. Sezon başında Nijerya'da Diamond Academy'den transfer edilen 1.88 boyundaki Nijeryalı forvet, 19 maçta 6 gol, 2 asistlik performansına rağmen Ş.Urfa ekibinin ligden düşmesine engel olamadı.

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